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В Северной промзоне задушили сторожа гаражного кооператива 10.05.2018 ZELENOGRAD.RU

В каморке царил бардак, дверь была не заперта, а сторожа не оказалось на рабочем месте. Внутри всё перевернуто вверх дном, и пропал регистратор из камеры наружного видеонаблюдения, сообщили в полицию утром 9 мая.

Тело 67-летнего сторожа с признаками удушения нашли в нескольких метрах от гаражного кооператива, расположенного во 2-м Западном проезде. Погибшего доставили в морг, где будет установлена точная причина смерти. После осмотра места происшествия следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает агенство «Москва».

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