МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Очень выгодное предложение для автомобилистов. Cход-развал от 999 + две бесплатные опции в Техцентре «Автолидер» 23.05.2018 Техцентр «Автолидер» Реклама

Только до 31 мая!

Для легковых автомобилей:

  • Регулировка сход развала 1-й оси 999 вместо 1500 + бесплатная диагностика подвески и колодок дисковых тормозов.
  • Регулировка сход развала 2х осей 1399 вместо 2000 + бесплатная диагностика подвески и колодок дисковых тормозов.

Для джипов, кроссоверов, минивэнов:

  • Регулировка сход развала 1-й оси 1099 вместо 1850 + бесплатная диагностика подвески и колодок дисковых тормозов.

  • Регулировка сход развала 2х осей 1499 вместо 2500 + бесплатная диагностика подвески и колодок дисковых тормозов.

Для Вашего удобства работы производятся по предварительной записи по телефонам.

По приезду необходимо предъявить рассылку мастеру в печатном или электронном виде!

Техцентр «Автолидер» +7(985)363-77-44, +7(917)582-74-74,

Автотехцентр «Автолидер» работает в Зеленограде уже более 17 лет, наши клиенты доверяют нам и мы всегда стараемся оправдать это доверие. Мы даем гарантию шесть месяцев на все наши работы при соблюдении условий эксплуатации автомобиля.

Рядом с «Автолидером» находятся четыре кафе, где можно скоротать время ожидания окончания ремонта. Работы производятся только по записи. Выбирайте удобное время и записывайтесь по телефонам: 8 (917)582-74-74 или 8 (985)363-77-44.

Звоните и приезжайте, останетесь довольны!

«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.


http://автосервис-зеленоград.рф,

http://avto-zelenograd.ru/

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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