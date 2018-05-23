Рядом с «Автолидером» находятся четыре кафе, где можно скоротать время ожидания окончания ремонта. Работы производятся только по записи. Выбирайте удобное время и записывайтесь по телефонам: 8 (917)582-74-74 или 8 (985)363-77-44.





Звоните и приезжайте, останетесь довольны!

«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.



http://автосервис-зеленоград.рф,

http://avto-zelenograd.ru/