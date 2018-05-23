Только до 31 мая!
Для легковых автомобилей:
- Регулировка сход развала 1-й оси 999 вместо 1500 + бесплатная диагностика подвески и колодок дисковых тормозов.
- Регулировка сход развала 2х осей 1399 вместо 2000 + бесплатная диагностика подвески и колодок дисковых тормозов.
Для джипов, кроссоверов, минивэнов:
- Регулировка сход развала 1-й оси 1099 вместо 1850 + бесплатная диагностика подвески и колодок дисковых тормозов.
- Регулировка сход развала 2х осей 1499 вместо 2500 + бесплатная диагностика подвески и колодок дисковых тормозов.
Для Вашего удобства работы производятся по предварительной записи по телефонам.
По приезду необходимо предъявить рассылку мастеру в печатном или электронном виде!
Техцентр «Автолидер» +7(985)363-77-44, +7(917)582-74-74,
Автотехцентр «Автолидер» работает в Зеленограде уже более 17 лет, наши клиенты доверяют нам и мы всегда стараемся оправдать это доверие. Мы даем гарантию шесть месяцев на все наши работы при соблюдении условий эксплуатации автомобиля.
Рядом с «Автолидером» находятся четыре кафе, где можно скоротать время ожидания окончания ремонта. Работы производятся только по записи. Выбирайте удобное время и записывайтесь по телефонам: 8 (917)582-74-74 или 8 (985)363-77-44.
Звоните и приезжайте, останетесь довольны!
«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.
http://автосервис-зеленоград.рф,
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
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