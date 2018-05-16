Через месяц с небольшим МИЭТ приступит к приёму абитуриентов — 20 июня в зеленоградском университете заработает приёмная комиссия. Сколько выпускников школ вуз готов принять и каких результатов ЕГЭ ожидает от абитуриентов, какие достижения принесут дополнительные баллы при поступлении и как МИЭТ ведёт целевой набор, дают ли зеленоградцам общежитие и как решить «вопрос с армией» — свежие новости грядущей приёмной кампании рассказал Zelenograd.ru ответственный секретарь приёмной комиссии МИЭТ Александр Балашов.
Нынешнее лето не принесёт больших изменений: число бюджетных мест на бакалавриат осталось примерно на уровне прошлого года — было 713 мест, стало 711. Сохраняются все наши традиционные направления подготовки, на всех будут бюджетные места. Слегка увеличилось число мест на направлении «Электроника и наноэлектроника», а на направлении «Дизайн» уменьшилось, так что конкурс на это направление может вырасти. В остальном абитуриентам пока можно ориентироваться на проходные баллы прошлых лет, хотя результаты ЕГЭ могут внести свои коррективы.
Направлений бакалавриата достаточно много, при поступлении главная задача абитуриента — выбрать направление для себя, и мы стараемся облегчить ему эту задачу: проводим дни открытых дверей, постоянно консультируем по электронной почте и по телефонам, при необходимости можем познакомить с представителями кафедры. Зеленоградцы всегда могут прийти к нам лично — мы всё покажем и расскажем. Летом, во время работы приёмной комиссии, будем проводить экскурсии по вузу и по направлениям для ребят из регионов и из Зеленограда. Сейчас отдел довузовской подготовки тоже периодически организует экскурсии.
Чего мы ожидаем от ЕГЭ этого года? Думаю, сильных изменений по сравнению с прошлым годом не будет. Сильные колебания случались в основном на заре появления ЕГЭ, когда каждый год появлялись серьезные нововведения. Последние несколько лет результаты ЕГЭ более стабильны, сильных скачков нет.
Несмотря на наблюдавшееся ранее снижение количества выпускников, сдающих ЕГЭ по физике и информатике, в этом году мы ожидаем, что, благодаря росту популярности в стране технических и инженерных профессий, эта тенденция изменится.
Мы по-прежнему учитываем результаты олимпиад за 10 и 11 классы и, в зависимости от профиля олимпиады, даём льготы: призёры и победители олимпиад по физике и математике 1 и 2 уровней, а также победители олимпиад 3 уровня (согласно Перечню олимпиад Минобрнауки) могут поступить без вступительных испытаний на большинство технических направлений; диплом призера в олимпиадах 3 уровня приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по предмету. Немного отличаются льготы для направлений «Менеджмент», «Лингвистика» и «Дизайн».
В этом году МИЭТ расширил перечень индивидуальных достижений, которые учитываются при поступлении и дают дополнительные 10 баллов. В него добавились «золотой» значок ГТО (3 балла) и волонтёрская деятельность (2-3 балла за книжку волонтёра). А вот сочинения МИЭТ оценивать и учитывать дополнительно не будет.
В магистратуре число бюджетных мест выросло до 406. Это плановое увеличение, каждый год мы стараемся расширять магистратуру, что соответствует статусу Национального исследовательского университета: МИЭТ должен готовить кадры самой высокой квалификации.
В этом году мы снова приглашаем ребят-зеленоградцев, которые сейчас учатся в вузах Москвы или Санкт-Петербурга, продолжить образование в МИЭТе и получить диплом магистра в родном городе. Выпускники магистратуры МИЭТа с легкостью находят работу как на предприятиях нашего города, так и в других регионах.
Есть шанс обеспечить себе поступление в магистратуру заранее, поучаствовав в конкурсе научных и творческих проектных работ, который сейчас идёт (мы продлили прием работ вплоть до старта активной фазы приемной кампании, до 19 июня). На него ребята могут подавать свои научные наработки, исследования, можно подать и выпускную работу бакалавриата. Конкурс проходит по образовательным программам магистратуры, которые реализует МИЭТ, по каждой программе будет победитель и два призера, которые получат получат 100 баллов за индивидуальное достижение для поступления в магистратуру.
В МИЭТе продолжает работать военная кафедра — студенты, отучившиеся на ней, увольняются в запас в звании старшего лейтенанта. С прошлого года программа военной кафедры доступна и для поступающих в магистратуру — для тех, кто не прошёл военную подготовку во время бакалавриата в МИЭТе или в других вузах (на время учебы у студентов есть отсрочка от армии, а дальше нужно так или иначе решать этот вопрос). В нашей магистратуре ребята могут пройти обучение, получить военный билет и звание сержанта, так как для магистрантов программа военной кафедры меньше, чем для студентов бакалавриата. По окончании обучения на военной кафедре для всех проходят военные сборы.
Существуют разные проекты по расширению общежития МИЭТа: строительство нового общежития, использование санатория «Энергия». Пока у нас остаётся студгородок, в котором получают места все поступившие на бюджет студенты технических направлений, сдававшие ЕГЭ по физике или химии.
С прошлого года МИЭТ взял в аренду площади в корпусе 814 Зеленограда, отдельные его этажи. Там сделан ремонт, проведен интернет, обеспечены комфортные условия для проживания студентов. Кстати, расположен корпус 814 даже ближе к МИЭТу, чем студгородок. Конечно, это более дорогой вариант, чем проживание в студгородке, хотя мы и установили цену по себестоимости — 4500 рублей в месяц при трехместном размещении, 5000 рублей при двухместном, 4000 при четырехместном. При этом там могут жить все желающие, в том числе ребята, поступившие на контрактную форму обучения, на направления без общежития (Прикладная информатика, Дизайн, Лингвистика, Менджмент), и даже зеленоградцы, хотя они обычно предпочитают жить с родителями.
Спрос на общежитие в корпусе 814 есть, в прошлом году у нас благодаря его появлению даже подрос проходной балл на некоторых направлениях. Общежитие — важный фактор для ребят из регионов при выборе, куда поступать: снимать жилье в Москве неподъемно для студентов, а этот вариант проживания оказался очень востребованным.
Целевое обучение, которое существует уже довольно давно, МИЭТ также продолжает развивать и поддерживать. Тут многое зависит от наших предприятий-партнёров и их кадровой политики. Есть компании, которые сильно заинтересованы в обновлении своих кадров, набирают ребят для обучения в бакалавриате и в магистратуре, предоставляют им места для прохождения практики во время обучения и меры социальной поддержки.
На меры соцподдержки, прописанные предприятием в договоре с абитуриентом, надо обращать особое внимание: это может быть дополнительная стипендия, стажировка, бесплатные или льготные курсы повышения квалификации, организация дополнительной практики. По сути, это индикатор того, насколько предприятие в вас заинтересовано. При заключении договора нужно понимать, что предприятие нуждается в ребятах с высокими баллами, которые после окончания университета будут у них работать. На предприятии должен быть организован серьезный отбор при заключении таких договоров.
Хочу отметить, что, с одной стороны, целевой набор упрощает поступление для абитуриентов, с другой стороны, он предусматривает обязательства обеих сторон — и студента, и предприятия — по предоставлению рабочего места и отработке. По договору целевого обучения выпускники отработать на предприятии определенное количество лет после окончания вуза, и это тоже надо учитывать.
У наших абитуриентов сохраняется определенный интерес к целевому обучению. Но часто ребята рассматривают его только как способ поступить и не задумываются, что ждёт их по окончании учёбы. Обязательно нужно читать договор. Предприятия страхуют свои риски, предоставляя меры социальной поддержки: как правило, в договоре, — если абитуриент решит разорвать договор, уйти из вуза, или будет отчислен по уважительной причине, — прописаны обязательства по выплате им средств, затраченных на его содержание, в двух-трехкратном размере. И такие истории случаются.
В этом году процедура поступления на целевые места остаётся прежней: нужно выбрать предприятие, договориться с ним, пройти там внутренний отбор, заключить договор до начала приёмной кампании (это важно!), и поступать. Список предприятий, с которыми у МИЭТа заключены договора на целевое обучение студентов, можно в приёмной комиссии университета.
Мы начнём принимать заявления абитуриентов 20 июня — с этого дня заработает приёмная комиссия. До 10 июля их будут принимать у тех, кто поступает со сдачей внутренних вступительных испытаний МИЭТа. Это отдельная категория граждан — иностранцы, инвалиды, учившиеся за рубежом, выпускники колледжей, а также поступающие на направление «Дизайн». 26 июля завершается приём оригиналов документов от поступающих без вступительных испытаний (олимпиадников) и поступающих по квотам (на целевое обучение, в том числе, а также инвалидов, сирот и т. д.) и заявлений от всех остальных.
28 июля будет выпущен первый приказ о зачислении поступающих без вступительных испытаний и поступающих по квотам. До 1 августа ребята должны принести оригиналы документов для зачисления в первую волну. 3 августа выйдет приказ об этом зачислении. Но вторую волну, соответственно, приём оригиналов документов закончится 6 августа, а 8 августа выйдет приказ о зачислении.
Далее, до конца августа, будет идти приём документов на платное обучение, и МИЭТ будет выпускать приказы о зачислении — до 25 августа.
В магистратуре в начале июля и в начале августа пройдут две волны вступительных испытаний, затем также выйдут приказы о зачислении. Ну, а 1 сентября, как всегда, все начнут учиться.
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