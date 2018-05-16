Бакалавриат — бюджетные места есть, главное сдать физику

Нынешнее лето не принесёт больших изменений: число бюджетных мест на бакалавриат осталось примерно на уровне прошлого года — было 713 мест, стало 711. Сохраняются все наши традиционные направления подготовки, на всех будут бюджетные места. Слегка увеличилось число мест на направлении «Электроника и наноэлектроника», а на направлении «Дизайн» уменьшилось, так что конкурс на это направление может вырасти. В остальном абитуриентам пока можно ориентироваться на проходные баллы прошлых лет, хотя результаты ЕГЭ могут внести свои коррективы.

Направлений бакалавриата достаточно много, при поступлении главная задача абитуриента — выбрать направление для себя, и мы стараемся облегчить ему эту задачу: проводим дни открытых дверей, постоянно консультируем по электронной почте и по телефонам, при необходимости можем познакомить с представителями кафедры. Зеленоградцы всегда могут прийти к нам лично — мы всё покажем и расскажем. Летом, во время работы приёмной комиссии, будем проводить экскурсии по вузу и по направлениям для ребят из регионов и из Зеленограда. Сейчас отдел довузовской подготовки тоже периодически организует экскурсии.

Чего мы ожидаем от ЕГЭ этого года? Думаю, сильных изменений по сравнению с прошлым годом не будет. Сильные колебания случались в основном на заре появления ЕГЭ, когда каждый год появлялись серьезные нововведения. Последние несколько лет результаты ЕГЭ более стабильны, сильных скачков нет.

Несмотря на наблюдавшееся ранее снижение количества выпускников, сдающих ЕГЭ по физике и информатике, в этом году мы ожидаем, что, благодаря росту популярности в стране технических и инженерных профессий, эта тенденция изменится.

Мы по-прежнему учитываем результаты олимпиад за 10 и 11 классы и, в зависимости от профиля олимпиады, даём льготы: призёры и победители олимпиад по физике и математике 1 и 2 уровней, а также победители олимпиад 3 уровня (согласно Перечню олимпиад Минобрнауки) могут поступить без вступительных испытаний на большинство технических направлений; диплом призера в олимпиадах 3 уровня приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по предмету. Немного отличаются льготы для направлений «Менеджмент», «Лингвистика» и «Дизайн».

В этом году МИЭТ расширил перечень индивидуальных достижений, которые учитываются при поступлении и дают дополнительные 10 баллов. В него добавились «золотой» значок ГТО (3 балла) и волонтёрская деятельность (2-3 балла за книжку волонтёра). А вот сочинения МИЭТ оценивать и учитывать дополнительно не будет.