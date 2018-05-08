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Военно-патриотический праздник для ветеранов и детей в Рузино 08.05.2018 Покровский храм Реклама

12 мая 2018 года в 12 часов на приходе Покровского храма — памятника Битве под Москвой 1941-1942 гг. в деревне Рузино будет проходить бесплатный военно-патриотический праздник для ветеранов и детей, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие проводится с целью патриотического воспитания у детей и подростков, сохранения у них уважения и признательности к старшему поколению, к участникам Великой Отечественной войны.

План мероприятия

  • Краткое заупокойное богослужение (лития) над могилой Неизвестного солдата у Поклонного креста и возложение цветов.
  • Торжественное открытие праздника.
  • Выступление ветеранов и приглашенных лиц.
  • Праздничный концерт.
  • Обед полевой кухни.
  • Клуб исторической реконструкции «Будимир».
  • Мастер-классы от «Центра Интеллектуального Досуга „УникуМ“» и других участников мероприятия.
  • Командная игра (квест) для молодежи от 12 до 17 лет.
  • Катание на лошадях, батут, мастер-классы и многое другое.

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