12 мая 2018 года в 12 часов на приходе Покровского храма — памятника Битве под Москвой 1941-1942 гг. в деревне Рузино будет проходить бесплатный военно-патриотический праздник для ветеранов и детей, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие проводится с целью патриотического воспитания у детей и подростков, сохранения у них уважения и признательности к старшему поколению, к участникам Великой Отечественной войны.
План мероприятия
- Краткое заупокойное богослужение (лития) над могилой Неизвестного солдата у Поклонного креста и возложение цветов.
- Торжественное открытие праздника.
- Выступление ветеранов и приглашенных лиц.
- Праздничный концерт.
- Обед полевой кухни.
- Клуб исторической реконструкции «Будимир».
- Мастер-классы от «Центра Интеллектуального Досуга „УникуМ“» и других участников мероприятия.
- Командная игра (квест) для молодежи от 12 до 17 лет.
- Катание на лошадях, батут, мастер-классы и многое другое.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !