12 мая 2018 года в 12 часов на приходе Покровского храма — памятника Битве под Москвой 1941-1942 гг. в деревне Рузино будет проходить бесплатный военно-патриотический праздник для ветеранов и детей, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие проводится с целью патриотического воспитания у детей и подростков, сохранения у них уважения и признательности к старшему поколению, к участникам Великой Отечественной войны.