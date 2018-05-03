Гештальт приглашает вас поисследовать все грани «Отношений».
Отношения наши, как солнечные лучи, с одной стороны они нас греют (мы испытываем близость, любовь, радость, нежность, нужность и т. д.), а с другой стороны, одновременно обжигают нас (чувствуем боль, разочарование, ревность, обиду, раздражение, одиночество и т. д.)
На нашем фестивале вы станете участником 5-ти мастер-классов, которые проведут тренеры гештальт-психологи МИГИиПа. Вы сможете выбрать любую для вас актуальную, интригующую тему.
- Родители и дети. Сепарация с позиции гештальт-терапии. Сепарация, как процесс в онтогенезе и в семейной системе. Особенности возрастных проявлений сепарации. Особенности родительской позиции в сопровождении сепарации.
- «Диалог в гештальте». Диалог в «Я-ТЫ» отношениях. («Я-Ты» отношения- это встреча двух разных людей самих по себе, где в их диалоге «здесь-и-сейчас» живут непосредственность, спонтанность, честность, открытость, доступность и истинное равенство. Гештальт метод раскроет вам, как можно построить диалог с другим, находясь с ним, без желания изменить его, при этом не забывая про свою потребность.)
- Феноменологический подход в отношениях (каждый человек обладает уникальной способностью по-своему воспринимать и интерпретировать мир. На языке гештальт подхода психическое переживание окружающего мира называется феноменом. Во время групповой работы вы прикоснетесь к вашим феноменам (мимике, переживаниям, улыбкам, жестам, тембру голоса, интонациям, к вашем патернам-поведения, стереотипам и т. д.), которые формируют ваш феноменологический подход на различные стрессовые и конфликтные переживания в отношениях со значимыми для вас людьми.
- Зависимые — созависимые отношения с близким для вас человеком в гештальт подходе. Неосознанная зависимость от отношений с другим. Слияние с другим, где я в другом, где я в себе — мои границы. История и истоки вашей зависимости и созависимости. Раскрытие причин созависимых отношений. Как обходиться с созависимостью.
- Значение конфликта в отношениях. Гласный или негласный запрет на конфликты. Как построить конструктивный диалог и сохранять отношения между людьми даже в конфликте. Конфликты, как мотивация участников на преодоление возникших разногласий и способ удовлетворению интересов обеих сторон.
А также бонус: Как гештальт-терапия может помочь в понимании этих тем и что делает при работе с ними?
- Участник, который интересуется своим внутренним миром, возможностью познакомиться со всей гаммой чувств, эмоций, переживаний, хочет научиться разрешать конфликты и отстаивать свои интересы;
- интересуетесь психологией и психотерапией, а слово «гештальт» для вас в новинку и такого вы еще не пробовали;
- студент психологического (или медицинского, гуманитарного) факультета;
- хотите узнать поближе профессиональных психотерапевтов, а также, что такое психотерапия и зачем она нужна;
- намерены расширить свои знания о гештальт-терапии и психологии отношений, как между мужчиной и женщиной, так и в детско-родительских отношениях!
- Белкина Татьяна — психолог-психотерапевт, сертифицированный гештальт-терапевт, региональный тренер Московского Института Гештальта и Психодрамы (МИГиП); руководитель обучающих программ по гештальт-терапии, руководитель региональных отделений МИГиПа;
- Соснина Мария — психолог-психотерапевт, сертифицированный гештальт-терапевт; региональный тренер, менеджер Представительства МИГиПа в г.Ногинске;
- Ломакина Динара — психолог, сертифицированный гештальт-терапевт, региональный тренер МИГиПа;
- Юрченко Виолета Валерьевна — психолог-психотерапевт, психодраматерапевт, сертифицированный гештальт-терапевт; региональный тренер, менеджер Представительства МИГиПа в г.Зеленограде;
- Андрей Шинковский — психолог, сертифицированный гештальт-терапевт; региональный тренер, менеджер Представительства МИГиПа в г. Ступино.
Мероприятие состоится в Зеленограде: 14 мая 2018 г. 17:30-21:00
Телефон для обратной связи 8(968)743-44-43
Стоимость участия: — 500 р., студентам (скидки) — 300р
Чем подтверждается участие: по завершению фестиваля — сертификат участия от МИГиПа.
Посещение фестиваля и мастер-классов ограничено по количеству участников!
Если Вы решили участвовать — сообщите нам об этом!
Записаться и задать все интересующие вас вопросы можно по телефону — 8(968)743-44-43 (Виолета) или по ссылке подать заявку на участие- http://psy-education.org/go/g235
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