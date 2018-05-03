Гештальт приглашает вас поисследовать все грани «Отношений».

Отношения наши, как солнечные лучи, с одной стороны они нас греют (мы испытываем близость, любовь, радость, нежность, нужность и т. д.), а с другой стороны, одновременно обжигают нас (чувствуем боль, разочарование, ревность, обиду, раздражение, одиночество и т. д.)

На нашем фестивале вы станете участником 5-ти мастер-классов, которые проведут тренеры гештальт-психологи МИГИиПа. Вы сможете выбрать любую для вас актуальную, интригующую тему.