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Первые укусы клещей зафиксированы в Солнечногорском районе 03.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Сезон клещей открылся, и уже появились первые пострадавшие. В преддверии праздников в клиники обратилось 146 жителей Подмосковья с укусами клещей. В том числе зафиксировано три случая присасывания паразитов в ближайшем к Зеленограду Солнечногорском районе: один — в деревне Ложки и два — в Солнечногорске. Среди пострадавших есть подросток.

По состоянию на 30 апреля, зеленоградцев среди пострадавших от укусов клещей не было.

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Клещи являются переносчиками смертельно опасных для человека и таких трудноизлечимых инфекционных заболеваний, как боррелиоз (болезнь Лайма). Это самая распространенная в Подмосковье болезнь, передаваемая клещами. Она поражает нервную систему, сердце и суставы. Если человека укусил боррелиозный клещ, заражение происходит в 85—90% случаев.

Прививки необходимо делать за месяц до выезда на эндемичную по клещевому энцефалиту территорию. На формирование иммунитета уходит минимум две недели, пояснили Zelenograd.ru в Роспотребнадзоре. За экстренной профилактикой (введение иммуноглобулина) лучше обращаться непосредственно сразу после укуса клеща, на введение иммуноглобулина есть всего 7 дней, за это время надо еще успеть провести исследование клеща на наличие опасных заболеваний.

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