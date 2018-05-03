Сезон клещей открылся, и уже появились первые пострадавшие. В преддверии праздников в клиники обратилось 146 жителей Подмосковья с укусами клещей. В том числе зафиксировано три случая присасывания паразитов в ближайшем к Зеленограду Солнечногорском районе: один — в деревне Ложки и два — в Солнечногорске. Среди пострадавших есть подросток.

По состоянию на 30 апреля, зеленоградцев среди пострадавших от укусов клещей не было.