Инцидент произошел под утро понедельника, 30 апреля, на Крюковской эстакаде. Полыхающий огнем фонарь снял на видео очевидец, ехавший по Панфиловскому проспекту из старого города в новый примерно в 3:20. Свидетели чрезвычайного происшествия вызвали экстренные службы.

Пока не ясно, был ли это поджог или случилось короткое замыкание. Компания, отвечающая за наружное освещение улиц, оказалась недоступна для комментария.