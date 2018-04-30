Электрический фонарный столб буквально превратился в факел: на опоре загорелась распределительная коробка.
Зеленоград всегда славился экспериментальными нововведениями. Вот и очередное новшество - экономить электричество, перейдя на факельное освещение улиц!!! Правильно, молодцы!!! Только где-то это уже кажется было...???????????? #netall #горим #факел #красивогорит #такиедела #нукактотак #прикол #праздникудался #празднуем #первомай #веселимся #зарулем #зажигаем #этороссия #этопонашему #этопорусски #этомосквадетка #этороссиядетка #эточё #красота #зелекрулит #зеленоградрулит #залао #ржа #вотчтоялюблю #офигенно
Инцидент произошел под утро понедельника, 30 апреля, на Крюковской эстакаде. Полыхающий огнем фонарь снял на видео очевидец, ехавший по Панфиловскому проспекту из старого города в новый примерно в 3:20. Свидетели чрезвычайного происшествия вызвали экстренные службы.
Пока не ясно, был ли это поджог или случилось короткое замыкание. Компания, отвечающая за наружное освещение улиц, оказалась недоступна для комментария.
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