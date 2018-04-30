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На балконе жилого дома в 1-м микрорайоне произошел пожар 30.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Пожар случился днем в выходной понедельник, 30 апреля, в корпусе 158. Загорелись личные вещи, хранившиеся на балконе одной из квартир зеленоградской 12-этажки.

Предположительно на вещи попал непотушенный окурок, сброшенный сверху. Судя по фотографиям, среди хранившегося был газовый баллон. По рассказам очевидцев, они слышали звук, похожий на взрыв. Однако емкость выглядит целой, да и характерных повреждений вроде выбитых стекол не наблюдается. В МЧС также не подтвердили взрыв газового баллона.

По словам очевидцев, среди потерь — доски да пластиковый тазик
Александр Сайганов
В числе загоревшихся вещей пожарные обнаружили емкость, похожую на газовый баллон
Александр Сайганов
Пожар произошел на 5-м этаже
Александр Сайганов
Балкон двумя этажами выше, похоже, пострадал больше, чем тот, где произошел пожар. Хозяин отмывает окна от копоти
Zelenograd.ru
Очевидец: «Пожарные молодцы, мгновенно приехали, быстро всё развернули, выдвинули лестницу, потушили»
Павел Савосин / vk.com/zelaoauto
На место происшествия приехал наряд «скорой помощи». К счастью, никто не пострадал и медицинская помощь не потребовалась
Павел Савосин / vk.com/zelaoauto

Вызов о пожаре на пульт поступил в 14:27, на место выехал также наряд «скорой». В момент происшествия хозяин квартиры находился дома. К счастью, никто не пострадал и медицинская помощь не потребовалась.

Площадь пожара составила три квадратных метра, копоть от огня распространилась на два этажа выше. В ликвидации пожара участвовали шесть человек, задействовали одну спецмашину.

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