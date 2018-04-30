Вызов о пожаре на пульт поступил в 14:27, на место выехал также наряд «скорой». В момент происшествия хозяин квартиры находился дома. К счастью, никто не пострадал и медицинская помощь не потребовалась.

Площадь пожара составила три квадратных метра, копоть от огня распространилась на два этажа выше. В ликвидации пожара участвовали шесть человек, задействовали одну спецмашину.