Автомобили столкнулись на разворотной площадке перед въездом в МЖК. Один из них перевозил малолетнего ребенка, который в результате происшествия был травмирован.

ДТП случилось 25 апреля около половины четвертого дня напротив корпуса 534, сообщили в ГИБДД.

Поворачивая налево, 44-летняя местная жительница на автомобиле Mazda CX-5 врезалась в кроссовер Hyundai Santa Fe под управлением 35-летнего зеленоградца, который следовал по Никольскому проезду в сторону Московского проспекта и имел преимущество.

В момент столкновения на заднем сиденье СХ-5 в детском удерживающем устройстве находился 4-летний пассажир. Мальчика госпитализировали в столичную больницу. Полученные ребенком травмы, к счастью, незначительные.