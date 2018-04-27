— Сегодня предложение чуть ли не опережает спрос — множество центров предлагает подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. Чем выделяется «Годограф», что необычного может предложить своим ученикам?

— Подростки — это дети, которых нужно не только обучить, но и заинтересовать. Без хорошей мотивации они никогда не станут часами сидеть над заданиями. Они требуют особого внимания и участия. Один из главных плюсов нашего центра — индивидуальный подход. Преподаватели общаются с ребятами и их родителями перед началом курсов. Они смотрят не только на уровень знаний, но и на то, чего именно хочет ребенок. Соответственно, когда начинаются занятия, преподаватель уже понимает, с какими ребятами он работает и какой подход к ним нужен.



Что немаловажно, дети у нас занимаются в мини-группах от двух до семи человек. Преподаватель плотно работает с каждым учеником до полного понимания темы. Группы делятся по уровню. Такое распределение позволяет строить занятия в разы эффективнее, чем в школе или на других курсах. Обучение проходит в комфортных, современных аудиториях, оборудованных всем необходимым.

Мы собрали отличную команду методистов и преподавателей. Методистов нашего учебного центра выбирают самые крупные федеральные порталы для разработки методических материалов для всей страны. Это федеральный портал «Российское образование» edu.ru, информационно-образовательный портал OnlineЕГЭ, edunews.ru и многие другие. За пять лет работы мы подготовили более пяти тысяч школьников, которые поступили в выбранные ими вузы на бюджетные факультеты.

Но самый главный наш плюс — вера в учеников. Дети часто слышат от учителей и родителей фразу «ты не сдашь ЕГЭ». Естественно, это их пугает, они просто уходят в себя и перестают реагировать. Я верю, что любой ученик может сдать ЕГЭ /ОГЭ на отлично, если приложит достаточно усилий и не будет пропускать занятия, а наш преподаватель будет его направлять и поддерживать. Я сам все это испытал на себе.

— Вам тоже говорили что вы не сдадите ЕГЭ?

— Скажем так, я был не самым лучшим учеником.11 лет назад я учился в 9-м классе обычной общеобразовательной школы. Я всегда был троечником почти по всем предметам, включая любимые математику и физику. Объяснения учителей, зачастую скомканные и торопливые, пролетали мимо ушей.

Однако я никогда не допускал даже мысли, что у меня не получится подготовиться к поступлению в желанный вуз, который я считаю лучшим техническим университетом страны, — МФТИ, легендарный Физтех.

Поэтому я решил после 9 класса поступить в сильную школу с физико-математическим профилем. При подготовке к вступительным экзаменам стало понятно, что моих знаний недостаточно. Родители взяли репетитора для меня на месяц.

— Получилось подготовиться к поступлению в новую школу?

— Да. На первом же занятии с репетитором произошло невероятное. Я понял, как решить практически любую задачу даже при моих неполных знаниях теории. При этом все занятие мы просто учились правильно оформлять решение. Это быстро навело порядок в моих мыслях и знаниях. Этот преподаватель сразу понял корень всех моих проблем и в кратчайшие сроки подтянул меня до уровня профильного класса. И я поступил.

— Как вы готовились к сдаче ЕГЭ?

— Через два года самостоятельных занятий я получил дипломы 1 и 3 степени на физтеховских олимпиадах по физике и математике. И поступил в МФТИ, обойдя всех одноклассников-отличников. ЕГЭ по этим предметам я сдал на 98 и 85 баллов.

— Почему вы решили реализовать себя в образовании?



— Я понял, что в подходе к обучению есть определенный набор принципов, который поможет — при должном индивидуальном внимании к ученику — достичь невероятных результатов. Есть своего рода лайфхаки в каждой дисциплине. И после окончания МФТИ я открыл курсы ЕГЭ и ОГЭ «Годограф». Я верю, что любого ученика за несколько месяцев можно вытянуть с твердой тройки до пятерки.

Но наша задача даже шире: не просто подготовить к ЕГЭ, а научить думать. Вам знакомо ощущение растерянности и беспомощности, когда вы беретесь за задание? Такое бывает почти у всех школьников. Поэтому мы построили свою систему обучения так, чтобы дать возможность любому ученику подготовиться и сдать ЕГЭ /ОГЭ на отличные баллы.