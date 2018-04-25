Сбор мотоколонны традиционно назначен на Желенодорожной улице за 8 микрорайоном с 12:00. Стартует колонна в 13:00 — и проедет по Солнечной аллее на Центральную площадь. Там мотоциклисты запланировали специальную акцию в честь 60-летия города: они выстроятся в надпись «60 лет», которую снимут на видеокамеру с воздуха. В программе праздника также конкурсы и фотосессии, выездной открытый урок от мотошколы «МотоПрактика», катание детей на мототехнике.

Затем по Панфиловскому проспекту колонна байкеров отправится в «новый» город. День завершится концертом музыкальных и танцевальных коллективов в Доме мотокультуры «IzBa» (Андреевка, улица Староандреевская, дом 20), во время которого пройдёт сбор игрушек для детского дома.---

Дисциплину во время движения обеспечат организаторы — зеленоградский мотоклуб Z-Brothers и местное отделение «Ночных волков».

Как это было: в 2017 году, в 2015 году, в 2013 году

Сообщество зеленоградских байкеров объединяет любителей мотоциклов разного пола и возраста: многие учатся водить байк уже с 14 лет и не заканчивают до самой старости. Они снимают фильмы о мотоклубах и продвигают свою культуру в массы. Каждый говорит, что любовь к мотоциклу у него в крови. Стереотипы о себе зеленоградские байкеры развеивали в интервью Zelenograd.ru.