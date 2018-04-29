Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Два зеленоградских хора участвуют в конкурсе фестиваля «Московская Весна, А Capella»: идёт онлайн-голосование 29.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский хор «Возрождение» и женский камерный хор «Ирида», состоящий из выпускниц хора «Кантилена», участвуют в фестивале «Московская весна A Cappella», который открылся на площади Юности в пятницу 27 апреля. Фестиваль продлится до 6 мая, за это время зеленоградцы дважды выступят в родном городе. Онлайн-голосование за «Ириду» и «Возрождение» идёт на сайте фестиваля — там можно поддержать земляков или отдать свой голос за любого другого участника.

Услышать зеленоградский хор «Возрождение» на площади Юности можно 29 апреля в (18:00—18:30) и 5 мая (12:00—12:30). Женский камерный хор «Ирида» выступит там 30 апреля (19:30—20:00), 5 мая (13:00—13:30).

Женский камерный хор «Ирида» сложился 10 лет назад из выпускников детского концертного хора «Кантилена» в Детской школе искусств имени Дягилева. Под руководством Анастасии Вишневской хор выступает в самых разных жанрах, от фолка до духовной музыки, и не раз завоёвывал награды российских и международных фестивалей (группы хора Вконтакте, в Facebook).

«Для нас пение в стиле а’capella — неотъемлемая часть гармонии жизни, — рассказала участница хора Ольга Чударина, — А главная цель проекта „Ирида“ — заразить как можно больше людей любовью к живому звуку, показать, что творить чудо музыки — просто. Точно так же, как чудеса дружбы и взаимопонимания. Всего-то и требуется, что собраться вместе, взять верный тон, „попасть“ в правильные ноты, слушать и слышать друг друга!»

Хору «Возрождение» уже 20 лет, он исполняет a capella классическую, духовную и народную музыку российских и зарубежных композиторов. История ансамбля началась с 1-го международного фестиваля «Главный Храм моего города», который был посвящен открытию Храма Христа Спасителя. Коллектив также неоднократно становился лауреатом и призером конкурсов и фестивалей в России и за рубежом (сайт, группа Вконтакте).

"Наш коллектив с огромным удовольствием будет участвовать в этом масштабном мероприятии и приглашает всех, кто в эти дни останется в городе, посетить  творческие площадки столицы, где кроме выступления артистов будут проходить мастер классы по всем видам искусств, - написала художественный руководитель хора Мария Кузнецова). - Мы рады что в этом году одной из концертных площадок будет наш родной город Зеленоград, где пройдут выступления лучших исполнителей в жанре а капелла со всего мира и конечно же наше".

Видео: Хор Возрождение/youtube.com

«Московская весна A Cappella» — открытый музыкальный международный конкурс исполнителей, в нынешнем году у него 184 участника: исполнители и вокальные коллективы, выступающих в жанре акапелла (A Cappella, пение без сопровождения музыкальных инструментов).

По замыслу организаторов, запоют все на 60 фестивальных московских площадках. В качестве сцен будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. Гостей фестиваля ждут не только песни и концерты, но и танцевальные мастер-классы, театрализованные представления, мюзиклы.

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
 Реклама
Пассажирские перевозки в Зеленограде, Сходне, Химках, в Москве и Московской области Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
ТЦ «Грин» приглашает посетить новые магазины Объявления
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В апреле

Новоселам скидка
плитку 10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
В апреле

Новоселам скидка
плитку 10%
Реклама

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама