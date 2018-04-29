Зеленоградский хор «Возрождение» и женский камерный хор «Ирида», состоящий из выпускниц хора «Кантилена», участвуют в фестивале «Московская весна A Cappella», который открылся на площади Юности в пятницу 27 апреля. Фестиваль продлится до 6 мая, за это время зеленоградцы дважды выступят в родном городе. Онлайн-голосование за «Ириду» и «Возрождение» идёт на сайте фестиваля — там можно поддержать земляков или отдать свой голос за любого другого участника.

Услышать зеленоградский хор «Возрождение» на площади Юности можно 29 апреля в (18:00—18:30) и 5 мая (12:00—12:30). Женский камерный хор «Ирида» выступит там 30 апреля (19:30—20:00), 5 мая (13:00—13:30).