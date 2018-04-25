Читайте в этом выпуске:

Врачи ГКБ им. М.П. Кончаловского спасли жизни матери и ребенка! Экстремальные роды в рентгеноперационной Сосудистого центра больницы.

Интервью с бизнес- тренером Ириной Хакамадой «Начните перемены правильно». Семь приемов, которые помогают поднять самооценку.

Интервью с главным врачом «КДЦ 24» В. Г. Манукьяном.

Первый юбилей неврологического медицинского центра «Династия».

Советы известного психотерапевта Андрея Курпатова «Как научиться жить в радости».

Как в Зеленограде праздновали Пасху.

Современное лечение межпозвонковой грыжи в ЦКБВЛ (д.Голубое)

Консультации опытного врача-генетика в Голубом.

В дневном стационаре поликлинического отделения ГКБ им. М.П. Кончаловского открыт кабинет диагностики, профилактики и лечения остеопороза.

Высокое качество товаров, скидки и доступные цены в аптеках «МЕДИАЛ.ОРТО» и «Экономных аптеках».

Советы флеболога Сосудистого Центра о том, как предупредить и устранить варикоз во время беременности.

Рекомендуем! Профессионалы медицинской клиники «Стоматология».

Эндоскопические исследования ЖКТ, трахеи и бронхов в ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Медцентр «Томоград» проводит акцию «Здоровая спина».

В родильном доме открылась «Школа для будущих родителей»

А также притчи, акции, афиша КЦ «Зеленоград», информация о медцентрах и много другой полезной и интересной информации.

Апрельский номер издания «Будь здоров, Зеленоград!» можно посмотреть здесь .