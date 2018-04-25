Ежемесячная газета «Будь здоров, Зеленоград!» для широкого круга читателей бесплатно распространяется в префектуре, в сети аптек «Медиал — Экономия», «Экономных аптеках», медицинских центрах, Культурном центре «Зеленоград», фитнес-клубе «Грин-Сити», районе МЖК, Никольском храме и других посещаемых точках округа.
Читайте в этом выпуске:
- Врачи ГКБ им. М.П. Кончаловского спасли жизни матери и ребенка! Экстремальные роды в рентгеноперационной Сосудистого центра больницы.
- Интервью с бизнес- тренером Ириной Хакамадой «Начните перемены правильно». Семь приемов, которые помогают поднять самооценку.
- Интервью с главным врачом «КДЦ 24» В. Г. Манукьяном.
- Первый юбилей неврологического медицинского центра «Династия».
- Советы известного психотерапевта Андрея Курпатова «Как научиться жить в радости».
- Как в Зеленограде праздновали Пасху.
- Современное лечение межпозвонковой грыжи в ЦКБВЛ (д.Голубое)
- Консультации опытного врача-генетика в Голубом.
- В дневном стационаре поликлинического отделения ГКБ им. М.П. Кончаловского открыт кабинет диагностики, профилактики и лечения остеопороза.
- Высокое качество товаров, скидки и доступные цены в аптеках «МЕДИАЛ.ОРТО» и «Экономных аптеках».
- Советы флеболога Сосудистого Центра о том, как предупредить и устранить варикоз во время беременности.
- Рекомендуем! Профессионалы медицинской клиники «Стоматология».
- Эндоскопические исследования ЖКТ, трахеи и бронхов в ГКБ им. М.П. Кончаловского.
- Медцентр «Томоград» проводит акцию «Здоровая спина».
- В родильном доме открылась «Школа для будущих родителей»
А также притчи, акции, афиша КЦ «Зеленоград», информация о медцентрах и много другой полезной и интересной информации.
Апрельский номер издания «Будь здоров, Зеленоград!» можно посмотреть здесь .
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