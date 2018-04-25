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Газета «Будь здоров, Зеленоград» отмечает 5-летний юбилей. Читайте свежий номер онлайн 25.04.2018 Газета «Будь здоров, Зеленоград» Реклама

Ежемесячная газета «Будь здоров, Зеленоград!» для широкого круга читателей бесплатно распространяется в префектуре, в сети аптек «Медиал — Экономия», «Экономных аптеках», медицинских центрах, Культурном центре «Зеленоград», фитнес-клубе «Грин-Сити», районе МЖК, Никольском храме и других посещаемых точках округа.

Читайте в этом выпуске:

  • Врачи ГКБ им. М.П. Кончаловского спасли жизни матери и ребенка! Экстремальные роды в рентгеноперационной Сосудистого центра больницы.
  • Интервью с бизнес- тренером Ириной Хакамадой «Начните перемены правильно». Семь приемов, которые помогают поднять самооценку.
  • Интервью с главным врачом «КДЦ 24» В. Г. Манукьяном.
  • Первый юбилей неврологического медицинского центра «Династия».
  • Советы известного психотерапевта Андрея Курпатова «Как научиться жить в радости».
  • Как в Зеленограде праздновали Пасху.
  • Современное лечение межпозвонковой грыжи в ЦКБВЛ (д.Голубое)
  • Консультации опытного врача-генетика в Голубом.
  • В дневном стационаре поликлинического отделения ГКБ им. М.П. Кончаловского открыт кабинет диагностики, профилактики и лечения остеопороза.
  • Высокое качество товаров, скидки и доступные цены в аптеках «МЕДИАЛ.ОРТО» и «Экономных аптеках».
  • Советы флеболога Сосудистого Центра о том, как предупредить и устранить варикоз во время беременности.
  • Рекомендуем! Профессионалы медицинской клиники «Стоматология».
  • Эндоскопические исследования ЖКТ, трахеи и бронхов в ГКБ им. М.П. Кончаловского.
  • Медцентр «Томоград» проводит акцию «Здоровая спина».
  • В родильном доме открылась «Школа для будущих родителей»

А также притчи, акции, афиша КЦ «Зеленоград», информация о медцентрах и много другой полезной и интересной информации.

Апрельский номер издания «Будь здоров, Зеленоград!» можно посмотреть здесь .

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+7 (495) 76-76-746
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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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Всегда поможем
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