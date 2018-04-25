Интернет-магазин автозапчастей предлагает широкий ассортимент автозапчастей на легковые и грузовые иномарки всех производителей, а также для машин от отечественного автопрома.
Вы всегда можете связаться с интернет магазином следующими способами:
- Используя Он-лайн консультанта. Вы будете общаться непосредственно с сотрудниками офиса продаж.
- Можно позвонить по телефону +7(965)160-16-03
- Можно и сразу приехать в офис по адресу: г. Химки, микрорайон Подрезково, квартал Кирилловка, владение 2, строение 1, павильон 14 (новый корпус)
Время работы:
понедельник-пятница 09:00 — 20:00,
суббота 09:00 — 19:00,
воскресенье 10:00 — 18:00.
https://yulsun.ru/contacts/office-453
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В апреле
-
Новоселам скидка
плитку 10%