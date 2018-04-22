Вызов поступил в 01:18, в 2:15 пожар, распространившийся на 35 квадратных метров, был ликвидирован, сообщили Zelenograd.ru в МЧС. Из квартиры спасли женщину, которую доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.

В ликвидации пожара участвовало 19 человек, было задействовано пять пожарных машин.

Причины возгорания выясняются.