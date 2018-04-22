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Женщина отравилась угарным газом при пожаре в Андреевке 22.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома № 8 в Андреевке в ночь на воскресенье, 22 апреля.

По рассказам очевидцев, полыхало сильно. Из-за того что проезды были плотно запаркованы, спецтехника не сразу смогла проехать к дому. Местные жители вручную растаскивали машины, чтобы расчистить дорогу для пожарных.

Олег Сигин

Вызов поступил в 01:18, в 2:15 пожар, распространившийся на 35 квадратных метров, был ликвидирован, сообщили Zelenograd.ru в МЧС. Из квартиры спасли женщину, которую доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.

В ликвидации пожара участвовало 19 человек, было задействовано пять пожарных машин.

Причины возгорания выясняются.

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