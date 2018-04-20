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Вечерняя электричка Москва — Крюково сдвигается на полтора часа 20.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Не будет ходить с 30 апреля обычная электричка оправлением с Ленинградского вокзала в 22:25. Вместо неё назначают электричку отправлением в 23:59, чтобы уменьшить интервалы движения между другими поздними электричками.

Электричку отправлением в 22:25 отменяют из-за ее невостребованности, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Новая полуночная электричка уменьшит интервал между поездами, отправляющимися из Москвы в 23:42 и 0:38.

Кроме того, с 28 апреля меняется расписание двух «Ласточек» от Конаково и Твери до Москвы. Поезд №7597 отправлением из Конаково в 6:35 будет отправляться в 6:30 (остановка в Крюково — в 8:03). Поезд №7503 отправлением из Твери в 6:45 будет отправляться на минуту позже, в 6:46 (остановка в Крюково в 8:09).

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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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