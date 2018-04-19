Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании, расположенном на территории кинологического центра «Бис» на Фирсановском шоссе в Зеленограде.

На пульт управления кризисными ситуациями вызов поступил в 19:12 в четверг, 19 апреля. В 19:38 пожар площадью сто квадратных метров был ликвидирован. Со слов администрации объекта, людей и животных в здании во время ЧП не было, сведений о пострадавших нет, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.