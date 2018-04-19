Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании, расположенном на территории кинологического центра «Бис» на Фирсановском шоссе в Зеленограде.
На пульт управления кризисными ситуациями вызов поступил в 19:12 в четверг, 19 апреля. В 19:38 пожар площадью сто квадратных метров был ликвидирован. Со слов администрации объекта, людей и животных в здании во время ЧП не было, сведений о пострадавших нет, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.
По свидетельствам очевидцев, деревянная одноэтажка сгорела полностью. Обошлось без жертв, но, возможно, два животных все же пострадали. Информация о том, что располагалось в постройке, расходится: пустующее здание, гостиница для животных, ветклиника. В сводке МЧС объект проходит как ветеринарная клиника. Администрация кинологического центра оказалась недоступна для комментария.
Дознаватели выясняют причины пожара, предварительные версии пока не оглашаются.
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