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В северной промзоне нашли снаряд времен Великой Отечественной 19.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Снаряд обнаружили в лесном массиве примерно в ста метрах от построек на улице Конструктора Гуськова.

О находке сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, на место выехала группа саперов.

Боеприпасы, оставшиеся со времен боев за Москву осенью-зимой 1941-го, в Зеленограде находят периодически. Так, минометный снаряд обнаружили в прошлом году летом в ходе благоустройства территории рядом с корпусом 834б, осенью — на стройке в 17-м микрорайоне.

Чем дольше боеприпасы находится в земле, тем опаснее становятся. Этот пролежал уже более 75 лет.

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