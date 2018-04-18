В 11 микрорайоне и на Привокзальной поставят по 16 торговых палаток, а в 15 микрорайоне 20. В «старом» городе осталась только одна ярмарка выходного дня. Палатки на Привокзальной площади поставят между железной дорогой и Новокрюковской улицей. Возле станции строят сейчас турникетные павильоны, и раньше лета эти работы не завершатся.

Власти немного изменили правила предоставления мест на ярмарках и считают, что перекупщиков теперь будет меньше. Среди тех, кто будет торговать на зеленоградских ярмарок в первую неделю — садоводы, животноводы, пчеловоды из Липецка, Мордовии, Твери, Новгородской области. Но есть и предприниматели из Андреевки и Жилино.

Все места по-прежнему бесплатны, но одно выделено пенсионеру или инвалиду, желающему продать самостоятельно выращенные овощи-фрукты на принадлежащем им земельном участке. По новому постановлению правительства Москвы, 60% мест распределяются между физическими лицами, ведущими личное подсобное хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством. 20% - между главами крестьянских (фермерских) хозяйств, остальные 20% - между юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Это касается только торговли овощами и фруктами. Места перераспределяются каждую неделю, при этом приоритет у впервые торгующих на ярмарке.

Власти объясняют новшества попыткой снизить количество перекупщиков на ярмарках выходного дня. Первую такую попытку предприняли еще четыре года назад, когда участников ярмарок обязали подавать заявки через московский портал госуслуг. В личном кабинете после регистрации надо приложить ряд документов, в том числе свидетельство на правообладание земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства для фермера.

Перекупщики, во-первых, стали регистрироваться с поддельными документами, во-вторых, использовали программы, позволяющие автоматически подать заявку за несколько минут до того, как доступ получат рядовые предприниматели. Технический сбой действительно был, — подтвердил в прошлом году представитель департамента информационных технологий Business FM, — но короткий.