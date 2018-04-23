Татьяна Саранская, учитель начальных классов: «В школе стало проще работать, а дети — это всегда просто дети»

Учитель начальных классов школы 618 (корпус 428А) Татьяна Саранскаяродилась в Зеленограде и закончила зеленоградский Педагогический факультет МГПУ, у неё за плечами 15-летний опыт работы учителем. В 2010 году она стала лауреатом зеленоградского конкурса «Самый классный классный — 2010». В нынешнем году Татьяна Николаевна снова будет набирать первоклассников, на форумах зеленоградских мам о ней отзываются хорошо и рекомендуют как первого учителя.

«За время моей работы учителем дети не изменились — дети это всегда просто дети, — говорит Татьяна Саранская. — Правда, сейчас ребята приходят более подготовленные, чем 15 лет назад, сейчас они практически все приходят в школу читающие. Раньше у них не было телефонов, сейчас они больше погружены в информационное общество. В школе изменилась организация учебного процесса, стало проще работать — меньше отчётов, совещаний. Нагрузка не скажу, что больше, возможности тоже как и раньше — раньше были кружки и сейчас они есть».

Кружок «Окружающий мир — Мир вокруг нас», проектные исследовательские и творческие работы уже с первого класса — то, чем занимается Татьяна Саранская с учениками помимо уроков. И после четвертого класса она не теряет своих ребят из виду, поскольку живёт и работает там же, где живут её ученики: с кем-то часто пересекается, старшеклассники поздравляют на День учителя, с кем-то из нынешних студентов продолжает переписываться.

«Мне хотелось бы сделать так, чтобы детям было ещё комфортнее учиться в школе, создать для них ещё более доброжелательную атмосферу, — поделилась она. — Хочу получить опыт работы с детьми в так называемой инклюзии (обучения в школе детей с ограниченными возможностями здоровья — Zelenograd.ru). У меня нет такого опыта, мне было бы интересно. В МИЭТе открывается сейчас такая специальность, я обдумывала возможность обучение там…»