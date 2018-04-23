Московский городской профессиональный конкурс педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы — 2018», который проходил в течение всего учебного года, завершился в апреле проведением финальных состязаний педагогов. Среди них оказались и зеленоградские педагоги: Татьяна Саранская, учитель начальных классов школы 618, стала финалистом в номинации «Учитель года», Татьяна Липатова, воспитатель из образовательного комплекса 2045 — финалистом в номинации «Воспитатель года». А в номинации «Педагог-психолог» награду получила Олеся Чулибаева, педагог-психолог школы 842.
Zelenograd.ru побеседовал с педагогами и расспросил их об учительском опыте, об учениках и воспитанниках и об изменениях, которые произошли в образовании за годы их работы.
Учитель начальных классов школы 618 (корпус 428А) Татьяна Саранскаяродилась в Зеленограде и закончила зеленоградский Педагогический факультет МГПУ, у неё за плечами 15-летний опыт работы учителем. В 2010 году она стала лауреатом зеленоградского конкурса «Самый классный классный — 2010». В нынешнем году Татьяна Николаевна снова будет набирать первоклассников, на форумах зеленоградских мам о ней отзываются хорошо и рекомендуют как первого учителя.
«За время моей работы учителем дети не изменились — дети это всегда просто дети, — говорит Татьяна Саранская. — Правда, сейчас ребята приходят более подготовленные, чем 15 лет назад, сейчас они практически все приходят в школу читающие. Раньше у них не было телефонов, сейчас они больше погружены в информационное общество. В школе изменилась организация учебного процесса, стало проще работать — меньше отчётов, совещаний. Нагрузка не скажу, что больше, возможности тоже как и раньше — раньше были кружки и сейчас они есть».
Кружок «Окружающий мир — Мир вокруг нас», проектные исследовательские и творческие работы уже с первого класса — то, чем занимается Татьяна Саранская с учениками помимо уроков. И после четвертого класса она не теряет своих ребят из виду, поскольку живёт и работает там же, где живут её ученики: с кем-то часто пересекается, старшеклассники поздравляют на День учителя, с кем-то из нынешних студентов продолжает переписываться.
«Мне хотелось бы сделать так, чтобы детям было ещё комфортнее учиться в школе, создать для них ещё более доброжелательную атмосферу, — поделилась она. — Хочу получить опыт работы с детьми в так называемой инклюзии (обучения в школе детей с ограниченными возможностями здоровья — Zelenograd.ru). У меня нет такого опыта, мне было бы интересно. В МИЭТе открывается сейчас такая специальность, я обдумывала возможность обучение там…»
В школе о Татьяне Саранской отзываются, как о настоящем педагоге: любит своё дело, творческий человек, всегда находится в поиске. «Очень отзывчивая, дети и родители её обожают, — рассказала методист школы 618 Елена Снегур. — Она делала перерыв — год не работала в школе, но после этого вернулась, так как не представляет своей жизни без школы. А еще любит животных, дома у неё целый „зоопарк“, она всё знает про них и к ней всегда можно обратиться с вопросом про животных».
О конкурсе «Педагог года Москвы» у Татьяны Саранской остались самые лучшие впечатления — по её словам, она порекомендовала бы всем попробовать в нём свои силы, поделиться опытом и получить новый опыт. В финальном этапе конкурса на московской площадке встретились 30 педагогов, как сообщала школа 618: они представили авторские междисциплинарные мастер-классы, рассказали о результатах своей работы, создали образовательный проект и поучаствовали в педсоветах по актуальным темам.
Воспитатель образовательного комплекса 2045 (корпус 2313) Татьяна Липатова работает педагогом 13 дет, девять из них воспитателем. Родилась и выросла в Ульяновске, закончила Ульянвоский государственный педагогический университет по специальности «История», а затем Российский государственный социальный университет как воспитатель, с 2000 года живёт в Зеленограде. Её воспитанники в этом году — «подготовишки».
"Работа с детьми — это уникальная возможность каждый день возвращаться в детство, удивляться и познавать мир вместе с ребенком, полный драйв ощущать в себе море творческого потенциала, слышать детский смех, детскую речь, любить детскую непосредственность — для меня это удовольствие!" - рассказывает Татьяна Липатова. И раскрывает секрет, как воспитатели справляются с целой группой малышей: «В детском саду жизнь детей организована так, что каждая минута занята какими-то интересными делами, совместными и самостоятельными играми, познанием нового, общением. Здесь нет времени для скуки или праздного времяпровождения, когда ребенок не знает, чем себя занять».
Она тоже живёт рядом со своими воспитанниками и их родителями, в одном микрорайоне, и наблюдает, как они растут, меняются и взрослеют после детского сада. «Желаю родителям сохранить в памяти много ярких и теплых моментов из жизни детей, а еще семейного благополучия, взаимопонимания, взаимоуважения, любви» , — передаёт «своим» семьям и выпускникам Татьяна Вячеславовна.
Польза и итоги конкурса «Педагог года» для Татьяны Липатовой — это новые друзья, контакты и незабываемые эмоции: «Люди не встречаются случайно, случайностей в жизни нет», считает она. И благодарит жюри и организаторов, которые, по её словам, дали участникам много полезных советов, оказывали моральную поддержку и помогли определиться с будущими планами в профессии.
В конкурсной номинации «Педагог-психолог года» получила награду Олеся Чулибаева, педагог-психолог школы 842 — жюри отметило её видеоролик «Просто о сложном», созданный специально для конкурса. В нём за три минуты нужно было раскрыть любое психологическое понятие так,чтобы оно было понято людьми, не имеющими отношение к психологии. Ролик посвящён прокрастинации — «чуме 21 века», с точки зрения психолога.
Олеся Равшановна работает с дошколятами в корпусах 104 и 137 образовательного комплекса, её подопечные — дети с ограниченными возможностями здоровья: задержкой психического развития или недоразвитием речи. В одном корпусе таких восемь, в другом трое. Занимается она и подгрупповой работой с детьми, входящими в группу риска.
«Я использую песок, работу с водой — такие занятия очень эффективны, с группой делаем нейропсихологические упражнения, — рассказала Олеся Чулибаева. — Считаю, надо развивать направления работы, связанные с семьёй, но я пока не знаю, как это организовать в рамках образовательного учреждения. Хотелось бы, чтобы мамы были более включены в этот процесс, не думали, что в саду детей воспитают. В первую очередь семья должна выстраивать гармоничные детско-родительские отношения».
Опыт работы психологом у Олеси Чулибаевой — 16 лет, она всегда работала с дошкольниками и с детьми из начальной школы, в школах Зеленограда и Москвы. Закончила Чувашский государственный педагогический университет им. Яковлева. Её профессиональные планы связаны с долгосрочным проектом «Современные технологии эффективной социализации детей в ДОО и школе: проектирование модели взаимодействия», который реализуется в школе 842.
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