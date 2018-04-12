Девять навыков, необходимых современному ребенку для успеха в жизни:
- Находить нужное
- Определять основной смысл
- Устанавливать причинно-следственные связи
- Анализировать
- Находить аналогии
- Излагать свое мнение
- Аргументировать ответы
- Классифицировать
- Делать выводы
Вот неполный список того, что должен уметь современный ребенок, по мнению Шамиля Ахмадуллина, основателя Всероссийской школы скорочтения и развития памяти, автора девяти книг и учебных пособий. Пять из них являются бестселлерами, а «Скорочтение для детей» — самая продаваемая в России книга о скорочтении в 2015 году.
— Шамиль, здравствуйте. Какие, по вашему мнению, проблемы стоят перед современным ребенком и какими навыками ребенок должен обладать для успешности в будущем?
— Мир за последние десять лет очень сильно изменился. Если еще 20 лет назад успех в жизни зависел от знаний, то сейчас можно уверенно сказать, что знания сами по себе не несут большой ценности. Они практически полностью обновляются каждую пару лет. Количество информации в мире с 2005 по 2015 год увеличилось в 7000 раз! В семь тысяч раз, только вообразите эту цифру!!!
А ведь многие родители помнят 2005 год, как будто это было вчера. Поэтому основным и самым востребованным навыком в современном мире становится умение эффективно работать с информацией. Все информация теперь есть в интернете, вопрос лишь в способности быстро ее обрабатывать. Умные родители это прекрасно понимают. Во многом поэтому тема детского скорочтения набирает такую бешеную популярность.
— Не боитесь ли вы конкуренции, ведь с популяризацией этой темы все больше центров развития начинают заниматься детским скорочтением?
— Наоборот, увеличение количества школ скорочтения вызвано тем, что люди все больше понимают ценность данного навыка. С одной стороны, конкуренция держит в тонусе и постоянно стимулирует развиваться. С другой, без ложной скромности могу сказать, что именно нами создан в России рынок детского скорочтения, и мы продолжаем его формировать.
Бурное развитие этого направления началось с моей книги «Скорочтение для детей. Как научить ребенка правильно читать и понимать прочитанное». Кстати, сейчас это самая продаваемая книга по скорочтению в России, не только детскому, но и взрослому. А книга «Развитие памяти у детей» стала бестселлером уже через три дня после поступления в продажу.
— Как проходит ваше развитие? Что изменилось за это время?
— За последние полтора-два года все изменилось достаточно сильно. Во-первых, методики обучения. Мне очень нравится японский принцип «Кайдзен», означающий, что нет предела совершенству. С каждым потоком тренинга мы его улучшаем, что-то добавляем, что-то убираем. Шлифуем и доводим до совершенства.
Многое подсказывают сами дети, многое — специалисты. За этот год мы дали оценить методики экспресс-обучения ведущим экспертным советам страны. Если быть честным, меня изрядно помучили. Естественно, без критики, и зачастую обоснованной, не обошлось. Главное, я получил бесценные советы лучших умов нашей страны. А методика — огромное количество положительных рецензий.
Назову лишь самых именитых из моих рецензентов, одобривших методику: МПГУ (Московский государственный педагогический университет) и ФИРО (Федеральный институт развития образования). Также мы недавно прошли сертификацию ISO и подтвердили: менеджмент качества преподавания в нашей школе соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
— Какие планы на будущее? Над какими проектами работаете?
— Сейчас у нас несколько направлений и тренингов, программы которых подтвердили свою высокую эффективность. Они особо не пиарятся, так как их проходят наши давние клиенты. И можно сказать, что они для тех, кому не нужно объяснять их ценность и эффективность.
— Приходят не задумываясь?
— На удивление, да. Но я их прекрасно понимаю. Образование и развитие — тот бизнес, который основан исключительно на доверии. Люди, наблюдающие огромные положительные изменения в своем ребенке, понимают, что все курсы, которые я и моя команда разрабатываем, во-первых, оттестированы, во-вторых, мы гарантируем результат. Естественно, со своей стороны хочется видеть в наших клиентах партнеров. Которые заинтересованы в развитии ребенка, не относятся к тренингам и обучению как к покупке айфона. Поэтому мы проводим собеседование и берем далеко не всех. Если ребенка заставляют силой посещать курсы, тогда это не к нам.
— Какие конкретно тренинги и курсы есть в вашей школе сейчас?
- Обучение чтению — 5-6 лет
- Обучение чтению по словам (переход от чтения по слогам к чтению по словам) — 6-8 лет
- Скорочтение для детей — 6-8, 9-12, 13-16 лет
- Развитие памяти — 9-12, 13-16 лет
- Записаться на бесплатное собеседование можно по телефону +7(499)390-46-79
Наша школа находится по адресу г. Зеленоград, Центральный пр-кт, корп.409 (вход с торца)
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