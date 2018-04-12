— Не боитесь ли вы конкуренции, ведь с популяризацией этой темы все больше центров развития начинают заниматься детским скорочтением?

— Наоборот, увеличение количества школ скорочтения вызвано тем, что люди все больше понимают ценность данного навыка. С одной стороны, конкуренция держит в тонусе и постоянно стимулирует развиваться. С другой, без ложной скромности могу сказать, что именно нами создан в России рынок детского скорочтения, и мы продолжаем его формировать.

Бурное развитие этого направления началось с моей книги «Скорочтение для детей. Как научить ребенка правильно читать и понимать прочитанное». Кстати, сейчас это самая продаваемая книга по скорочтению в России, не только детскому, но и взрослому. А книга «Развитие памяти у детей» стала бестселлером уже через три дня после поступления в продажу.

— Как проходит ваше развитие? Что изменилось за это время?

— За последние полтора-два года все изменилось достаточно сильно. Во-первых, методики обучения. Мне очень нравится японский принцип «Кайдзен», означающий, что нет предела совершенству. С каждым потоком тренинга мы его улучшаем, что-то добавляем, что-то убираем. Шлифуем и доводим до совершенства.

Многое подсказывают сами дети, многое — специалисты. За этот год мы дали оценить методики экспресс-обучения ведущим экспертным советам страны. Если быть честным, меня изрядно помучили. Естественно, без критики, и зачастую обоснованной, не обошлось. Главное, я получил бесценные советы лучших умов нашей страны. А методика — огромное количество положительных рецензий.

Назову лишь самых именитых из моих рецензентов, одобривших методику: МПГУ (Московский государственный педагогический университет) и ФИРО (Федеральный институт развития образования). Также мы недавно прошли сертификацию ISO и подтвердили: менеджмент качества преподавания в нашей школе соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015.