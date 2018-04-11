«Анастасия выступает в дисциплинах „К1“ и „фулл-контакт с лоу-киком“. Это самые жесткие ринговые разделы кикбоксинга, они же считаются самыми зрелищными и престижными. В них разрешены удары коленями и круговой удар рукой с разворота (бэкфист), — рассказал нам тренер спортсменки Евгений Кузнецов. — Настя пробовала себя во всех разделах кикбоксинга, но ей больше нравится полноконтактный».

Родилась и живет Анастасия Костина в Зеленограде, учится в школе № 719 в 10-м классе. В кикбоксинг девочку привел отец, когда ей исполнилось 10 лет.

— Мне очень понравилось, и вот уже шестой год занимаюсь этим видом спорта, — поделилась Анастасия с Zelenograd.ru. — Раньше занималась хореографией и английским языком. Сейчас, помимо кикбоксинга, еще очень люблю рисовать и увлекаюсь фотографией.

— Да, совмещать учебу и спорт очень трудно из-за подготовки одновременно и к экзаменам, и к соревнованиям, — признается Настя. — Не хватает времени ни на отдых, ни на уроки, ни на что. Но я стараюсь и справляюсь.

Мы поинтересовались у спортсменки и ее тренера, как симпатичная юная девушка переживает синяки на лице, если случаются, и почему она выбрала такой агрессивный вид спорта.

— Я не считаю, что мой вид спорта агрессивный, — говорит Анастасия. — Да, он травмоопасный, но не более, чем регби или хоккей. Просто два человека выходят в ринг и выясняют, чье мастерство лучше.

— Конечно, бывают синяки, бывают нокдауны, но мы к ним спокойно относимся, — добавляет Евгений Кузнецов. — Ведь они в любом спорте бывают.