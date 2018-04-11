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Зеленоградская юниорка Анастасия Костина стала серебряным призером первенства России по кикбоксингу 11.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Второй год подряд юная спортсменка из Зеленограда Анастасия Костина привозит домой «серебро» национального первенства по кикбоксингу.

В нынешнем сезоне соревнования проходили со 2 по 7 апреля в Ялте, участвовало 430 сильнейших кикбоксеров страны. Заняв вторую ступень пьедестала, 16-летняя зеленоградка заработала путевку на первенство мира в составе российской сборной, которое состоится в сентябре в Италии.

Анастасия Костина с дипломом за второе место в первенстве России по кикбоксингу в «К1»
Из личного архива Евгения Кузнецова

«Анастасия выступает в дисциплинах „К1“ и „фулл-контакт с лоу-киком“. Это самые жесткие ринговые разделы кикбоксинга, они же считаются самыми зрелищными и престижными. В них разрешены удары коленями и круговой удар рукой с разворота (бэкфист), — рассказал нам тренер спортсменки Евгений Кузнецов. — Настя пробовала себя во всех разделах кикбоксинга, но ей больше нравится полноконтактный».

Родилась и живет Анастасия Костина в Зеленограде, учится в школе № 719 в 10-м классе. В кикбоксинг девочку привел отец, когда ей исполнилось 10 лет.

— Мне очень понравилось, и вот уже шестой год занимаюсь этим видом спорта, — поделилась Анастасия с Zelenograd.ru. — Раньше занималась хореографией и английским языком. Сейчас, помимо кикбоксинга, еще очень люблю рисовать и увлекаюсь фотографией.

— Да, совмещать учебу и спорт очень трудно из-за подготовки одновременно и к экзаменам, и к соревнованиям, — признается Настя. — Не хватает времени ни на отдых, ни на уроки, ни на что. Но я стараюсь и справляюсь.

Мы поинтересовались у спортсменки и ее тренера, как симпатичная юная девушка переживает синяки на лице, если случаются, и почему она выбрала такой агрессивный вид спорта.

— Я не считаю, что мой вид спорта агрессивный, — говорит Анастасия. — Да, он травмоопасный, но не более, чем регби или хоккей. Просто два человека выходят в ринг и выясняют, чье мастерство лучше.

— Конечно, бывают синяки, бывают нокдауны, но мы к ним спокойно относимся, — добавляет Евгений Кузнецов. — Ведь они в любом спорте бывают.

Тренер Анастасии и ее отец, который тоже занимается кикбоксингом, знакомы давно. Но когда мужчина привел в секцию свою десятилетнюю дочь, Евгений без энтузиазма отнесся к идее тренировать девочку. Тогда он наставлял только парней.

— Но потом увидел в Насте перспективу и поменял свою точку зрения на этот счет, — улыбается тренер.

Сейчас Анастасия Костина достаточно известная в России спортсменка. Чтобы достичь нынешних результатов, она прошла много турниров — под 50 боев. А один бой в подобных состязаниях сопоставим с десятью домашними, говорит Евгений Кузнецов. В прошлом году Насте присвоили звание кандидата в мастера спорта.

Первые две крупные победы в Настиной карьере кикбоксера — «золото» и «серебро» Кубка мира 2014 года в «кик-лайте» и «лайт-контакте» соответственно. В 2016-м спортсменка заняла третье место на национальном первенстве, а в 2017-м завоевала «бронзу» первенства Европы. Также она двукратный серебряный призер первенств России 2017 и 2018 года.

В подготовке Костиной участвовал и тренер Евгения Кузнецова — мастер спорта СССР по боксу Константин Борисов, делился с обоими своим бесценным опытом. За что Настин наставник выражает Константину Сергеевичу огромную благодарность.

Константин Сергеевич Борисов, тренер и наставник Евгения Кузнецова, с их воспитанницей Анастасией Костиной
Из личного архива Евгения Кузнецова

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