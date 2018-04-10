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Мальчика на самокате сбили в 15 микрорайоне 10.04.2018 ZELENOGRAD.RU

13-летний подросток катался на самокате в местном проезде возле корпуса 1562, когда его сбил автомобиль, двигавшийся от корпуса 1559 к улице Андреевка. Мальчика увезли в московскую детскую больницу с различными травмами.

Инцидент произошел 7 апреля в 18:15. Пострадавший мальчик «пересекал проезжую часть по пешеходной дорожке» от корпуса 1562 в направлении корпуса 1509, сообщает зеленоградская автоинспекция. Наезд произошел во дворе корпуса 1557.

Сейчас на улице много детей — идут школьные каникулы и стало тепло, они пересаживаются на велосипеды, самокаты и ролики. Будьте внимательны.

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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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