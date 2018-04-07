Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Сильный ветер повалил строительный забор в 3 микрорайоне прямо на лавочку и пешеходную дорожку 07.04.2018 ZELENOGRAD.RU

МЧС не зря предупреждало о сильном ветре - до 20 м/c. Ветер повалил забор вокруг стройплощадки надземного перехода через Савёлкинский проезд. Одна из секций упала на пешеходную дорожку и на лавочку - к счастью, на ней никого не было.

Фото: Алена Иванова

Местная жительница Алена Иванова рассказала, что забор начал падать ещё вчера, сегодня его секции развалились ещё больше, а внутри уже бегают дети. Похоже, до понедельника никто чинить забор не будет, поэтому берегите себя!

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
 Реклама
Шиномонтаж от 400 рублей в техцентре Автолидер. Подъемники и балансировочный стенд. Объявления
Детский игровой центр «Индиго Терра» открылся в «Зеленопарке» Объявления
В салоне красоты «Никор» праздники никогда не заканчиваются. Подарки с 15 марта Объявления
Куда отправить ребенка летом? Зеленоградский лагерь «Жемчужный берег» предлагает отдых в уникальном месте Крыма Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама