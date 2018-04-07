МЧС не зря предупреждало о сильном ветре - до 20 м/c. Ветер повалил забор вокруг стройплощадки надземного перехода через Савёлкинский проезд. Одна из секций упала на пешеходную дорожку и на лавочку - к счастью, на ней никого не было.