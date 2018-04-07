Сообщения с призывом отказаться в уик-энд от посещения моллов стали массово распространяться через два дня после кемеровских событий — с 27 марта. Желание присоединиться к акции высказывали в том числе медийные личности: от политиков до представителей шоубиза.

Подобные призывы были замечены и в зеленоградских интернет-сообществах, но, судя по комментариям и статистике, не получили особой поддержки.

Тем не менее в СМИ появилась информация о снижении в минувшие выходные посещаемости торговых центров в столице и Московской области на 10—20%. «Коммерсантъ», в частности, в своем исследовании пишет, что «об аналогичном спаде говорит глава департамента сдачи в аренду DG-19 (ТРЦ „Зеленопарк“) Максим Аринич: посещаемость объекта снизилась на 10%, хотя в течение всей недели, напротив, был зафиксирован прирост на 20%». (Эти данные относятся к конкретной дате: субботе, 31 марта. — Zelenograd.ru.)

А вот в «Синема парк» и «Каро» падения посещаемости не заметили, отмечает «Коммерсантъ». Правда, речь шла о трафиках каждой киносети в целом, а не о конкретных кинотеатрах. Соответственно, отдельной статистики по «Синема парк» в «Зеленопарке» и «Каро» в зеленоградском «Иридиуме» нет.

В отличие от главы департамента аренды «Зеленопарка», в отделе маркетинга торгово-развлекательного центра нам сообщили, что трафик посещаемости в уин-энд 31 марта — 1 апреля ничуть не изменился по сравнению с предшествовавшим.

В «МЕГЕ Химки» сказали, что показатели за день не озвучивают, но упомянули о прошедшей у них после трагедии в Кемерово проверке МЧС и прокуратуры. Ждут заключения.

В торговом комплексе «Панфиловский» посещаемость в мартовские выходные пока не сравнивали, но главный инженер ТК подробно рассказал, как работает их система пожарной безопасности и оповещения.

В «Иридиуме» наотрез отказались общаться. Более того, сообщили, что руководство категорически запретило разговаривать с кем-либо на тему пожарной безопасности в их торгово-развлекательном центре.

В сети торговых центров «Столица», как и в «Зеленопарке», не заметили спада посещаемости в выходные после кемеровских событий.

Напомним, после чрезвычайного происшествия в Кемерово генеральная прокуратура распорядилась проверить все торгово-развлекательные центры на предмет пожарной безопасности. За две недели ТРЦ «Зеленопарк» дважды устраивал учебную тревогу с участием посетителей. В конце марта прошли такие учения и в «Иридиуме».

И если сразу после кемеровской трагедии людей больше всего беспокоили закрытые эвакуационные двери, то после нескольких учебных тревог в торговых центрах посетители опасаются, как бы это не превратилось однажды в историю с мальчиком и волком.