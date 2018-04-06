Зеленоградский вуз приглашает школьников и взрослых на научно-популярный лекторий «Университетские субботы» 7, 14 и 21 апреля. Темы лекций: «Энергия будущего: что придет на смену ископаемому топливу?», «Основы проектирования и программирования робототехнических систем», «Портативная энергетика: можно ли носить энергию с собой!», «На уровне атомов и молекул: знакомство с нанотехнологиями», «Мастер-класс по проектированию и конструированию в САПР SolidWorks» и «Предпринимательство. Как начать свое дело?». Лекции читают ведущие инженеры, преподаватели и ученые кафедр зеленоградского вуза. Послушать их могут бесплатно все желающие, пройдя интернет-регистрацию.

Лекцию «Энергия будущего: что придет на смену ископаемому топливу?» (7 апреля, 11:00—12:30, для 7-11 классов) прочтёт Пётр Лазаренко, к.т.н, доцент Института перспективных материалов и технологий МИЭТ. Тема — получения электроэнергии из традиционных и возобновляемых природных ресурсов, принципы работы электростанций, солнечных батарей, термоэлектрических и пьезоэлектрических элементов, ветрогенераторов и тепловых насосов. Школьников познакомят с возможностями получения электроэнергии в условиях космоса, с энергетической транспортной системой и топливно-энергетическим балансом на основе анализа метеорологических данных космических спутников. И обсудят с ними перспективы применения «зеленой» энергетики в России, в том числе в Москве и Московской области.

Лекция «Основы проектирования и программирования робототехнических систем» (7 апреля, 12:20—14:00, для 5-11 классов) Станислава Шепелёва, руководителя СКБ «Робототехника» МИЭТ, будет посвящена робототехнике: основам проектирования, конструирования и программирования робототехнических систем. Участники соберут и запрограммируют робота и электронное устройство на базе учебного набора.

Лекция «Портативная энергетика: можно ли носить энергию с собой?» (14 апреля, 11:00—12:30, для 7-11 классов) от Алексея Дронова, к.т.н. — о разных способах хранения и преобразования электрической энергии с демонстрационными опытами. Школьники узнают о перспективных разработках в области портативной энергетики.

На лекции «На уровне атомов и молекул: знакомство с нанотехнологиями» (21 апреля 11:00—12:30, для 7-11 классов) старший преподаватель МИЭТа Юлия Назаркина расскажет, что такое нанотехнологии, как они вошли в современную жизнь и приближают её к неизбежной революции, где и как применяются передовые разработки в области нанотехнологий.

«Мастер-класс по проектированию и конструированию в САПР SolidWorks» (21 апреля 12:20—14:00, для 5-11 классов) проведёт Станислав Шепелёв, руководитель СКБ «Робототехника» МИЭТ. Вводная лекция будет посвящена 3D-моделированию и профессиональной среде САПРе SolidWorks, после чего каждый желающий получит навыки работы в SolidWorks: создание эскиза, 3D-модели и сборок из нескольких 3D-моделей.

Лецию «Предпринимательство. Как начать свое дело?» (21 апреля, 12:20—13:50, для 10-11 классов) прочтёт старший преподаватель Сергей Лупин.Тема — бизнес-планирование, организационные формы предпринимательства, обязанности предпринимателя и первые шаги начинающего бизнесмена — регистрация предприятия, необходимые документы и пошлины. На лекции поговорят об источниках средств на открытие своего дела и о том, как не допустить ошибок в первые годы ведения бизнеса, приведут примеры успешных предпринимателей.

Записаться на лекции можно на сайте проекта (коллективно или индивидуально, инструкция). Школьники 10-11 классов могут посещать лекторий самостоятельно, ученики 8-9 классов — в сопровождении взрослых (учителей, родителей). Для прохода в учебные корпуса МИЭТа понадобится паспорт.

Телефоны для справок: 8(499)720-8958, 8(499)734-0242, Управление профориентационной работы и довузовской подготовки МИЭТ.

«Университетские субботы» — проект столичного департамента образования и вузов Москвы. Лекторий организован ради популяризации современных научных достижений и расширения кругозора школьников в области технических и естественно-научных дисциплин. Учителя школ могут использовать материал лекций, дополняя уроки по предметам естественно-научного, физико-математического и технического профилей.