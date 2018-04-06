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Бюджетную магистратуру «Инклюзия в начальном общем образовании» запускают в зеленоградском МГПУ 06.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Новую программу магистратуры «Инклюзия в начальном образовании» презентовали в зеленоградском отделении МГПУ в конце марта, на дне открытых дверей для абитуриентов. Поступить на неё смогут выпускники вузов, закончившие бакалавриат и имеющие высшее образование — магистерская программа предусматривает 15 бюджетных мест и столько же платных. Педагоги-тьюторы для сопровождения детей, которые учатся по программам инклюзии, нужны в обычных школах, и не только в них.

«В Зеленограде школы для детей с особыми потребностями вошли в состав образовательных комплексов. Мы проводили анализ кадровых запросов у директоров школ, и новая программа магистратуры открыта именно под запросы работодателей — в школах есть такая потребность. Там становится всё больше детей с особенностями развития, нужно уметь их сопровождать», — рассказала Zelenograd.ru директор Зеленоградского отделения МГПУ Светлана Литвинова.

Магистратура «Инклюзия в начальном образовании» открылась по направлению «Специальное дефектологическое образование» в соответствии с новыми тенденциями в отечественном образовании — включению детей с особыми образовательными потребностями (детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особенностями развития) в образовательный процесс в школах общего типа по месту жительства — это сравнительно новый подход для российского образования.

На дне открытых дверей МГПУ программу представила заведующая кафедрой психолого-педагогических основ специального образования МГПУ, профессор Наталья Назарова. На презентацию пригласили педагогов школ и выпускников вузов — звучали вопросы о содержании программы, организации практики, написании диссертации.

Приём в магистратуру начнётся 1 июня, приёмная комиссия будет работать в корпусе 1140. Экзамены пройдут в конце июня и в июле. Учить студентов-магистрантов будут там же, в корпусе 1140, предусмотрена очно-заочная форма обучения. Через два с половиной года те, кто успешно закончит программу, получат дипломы «магистр специального дефектологического образования».

Выпускники смогут работать по специальности в начальных школах, а также в коррекционных реабилитационных центрах, в социально-психологических центрах и в школах надомного обучения.

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