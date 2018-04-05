МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Детский развлекательный центр «Игросад» открылся в Андреевке 05.04.2018 Детский развлекательный центр «Игросад» Реклама

Открылся детский развлекательный центр «Игросад», в котором вас ждут большой лабиринт, батут, малышковая зона и уникальный для Зеленограда «Ниндзя-квест» — детский аналог оборудования, как в известном шоу на Первом канале — NINJA WARRIOR.

Ждем вас в гости, и с удовольствием организуем досуг для ваших детей, а также проведем день рождения и другие праздники.

Внимание! «Игросад» запускает розыгрыш сертификатов! Участвуйте и выигрывайте! Итоги будут подведены 30 апреля.

Адрес: Андреевка, улица Жилинская, строение 1, ТЦ «Энергия», 2 этаж, напротив магазина Ашан.
ВК vk.com/igrosad,
http://игросад.дети

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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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