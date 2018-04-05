Открылся детский развлекательный центр «Игросад», в котором вас ждут большой лабиринт, батут, малышковая зона и уникальный для Зеленограда «Ниндзя-квест» — детский аналог оборудования, как в известном шоу на Первом канале — NINJA WARRIOR.
Ждем вас в гости, и с удовольствием организуем досуг для ваших детей, а также проведем день рождения и другие праздники.
Внимание! «Игросад» запускает розыгрыш сертификатов! Участвуйте и выигрывайте! Итоги будут подведены 30 апреля.
Адрес: Андреевка, улица Жилинская, строение 1, ТЦ «Энергия», 2 этаж, напротив магазина Ашан.
ВК vk.com/igrosad,
http://игросад.дети
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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