Образовательный центр «Эрудит» и на это лето оставляет свои двери открытыми. Ваших детей ждет увлекательная программа «Каникулы с Эрудитом»! Ваши дети окунутся в атмосферу веселья и, в то же время, с пользой проведут время. В этом году стартуют 3 тематические смены.
C 28 мая по 22 июня «Английский — это легко и интересно».
Ребята, после предварительного тестирования и разделения на группы, будут ежедневно изучать грамматику английского языка и практиковать разговорный английский в Театре «BRODVEJ». Ежедневное участие в театрализованных постановках на английском языке (CINDERELLA/BURATINO& ETC) позволит Вашему ребенку преодолеть языковой порог и даст возможность свободнее общаться на иностранном языке.
C 25 июня по 20 июля «Мой ребенок — супер звезда»!
Ваши дети получат возможность погружения в мир театра и кино: актерское мастерство, сценическая речь, хореография, вокал, видеооператорская работа и импровизация. В программе каникул «Мой ребенок — супер звезда» Ваши дети каждый день будут заниматься в театральной студии, участвовать в современном направлении видеоблогерство и станут участниками интерактивного шоу. У Ваших детей уберутся психологические зажимы, оформится речь, сформируются навыки самопрезентации и работы на публику, повысится уверенность в себе.
С 23 июля по 17 августа — «Активизация знаний перед школой».
За лето дети расслабляются. Образовательный центр «Эрудит» предлагает легкий и непринужденный процесс адаптации к новому школьному году по таким предметам, как: английский и русский языки, математика.
Во всех 3 сменах «Каникул с Эрудитом» Ваши дети будут принимать участие в увлекательных мастер классах:
- Художественная студия (Рисуем картину за 1 час),
- Столярная мастерская (поделки из дерева своими руками),
- Музыкальная студия (обучение игре на гитаре и барабанах, а также вокал),
- Танцевальная студия (брейкданс и эстрадная хореография),
- Компьютерное программирование (дети будут изучать алгоритмы и создавать собственные игры).
Все мастер классы основаны на действующих направлениях Образовательного центра «Эрудит» и, при желании, ваши дети могут продолжать посещать понравившиеся занятия в течение учебного года!
Мы будем веселиться: квесты, игры, кинозал, стрельба из лука, лазертаг и много прогулок на свежем воздухе. Каждую среду ваших детей ждут культпоходы (музеи, театры, мастер классы в Пиццерии, экскурсии на производство конфет или хлеба).
Мы ждём вас и ваших детей все лето! Подарите своим детям незабываемые эмоции и возможность научиться чему-то новому и интересному! Образовательный центр расположен в самом центре города Зеленограда, Яблоневая аллея, корп. 322А. Телефон, по которому вы можете связаться с нами: 8(495)127-09-17, или оставить заявку на сайте www.z-erudit.ru .
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