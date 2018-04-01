По несколько часов в день эскалаторы «Комсомольской"-кольцевой будут работать только на спуск или только на подъем. Новый режим работы введут с понедельника, 2 апреля, и продлится он до 24 мая. Выход из вестибюля этой станции метро ведет к Ленинградскому вокзалу.

Изменения связаны с капитальным ремонтом эскалатора и коснутся лишь будней. Теперь по рабочим дням с 7 до 11 утра эскалаторы вестибюля будут работать исключительно на спуск, а с 16:30 (по пятницам — с 15:30) до 20:00 — только на подъем. В эти часы выходить или входить (соответственно) придется через станцию «Комсомольская» Сокольнической (красной) линии метро. В остальное время вход и выход будут осуществляться в обычном режиме, сообщает сайт московской подземки.