Две благотворительные ярмарки — в Вербное воскресенье (1 апреля) и в канун Пасхи (7 апреля) — проведут возле храма Александра Невского за 14 микрорайоном добровольцы сообщества «Волонтёрская помощь Зеленоград» в пользу своей подопечной Ольги Гусевой, которая не может ходить. Зеленоградцев приглашают за подарками к Пасхе, рукоделием и постной выпечкой, а желающие могут поучаствовать и с собственными изделиями ручной работы. Начало работы ярмарок — в 10:00.

«Ольга полностью лежачая, есть шанс, что она сможет пойти после проведенной операции. Но пока — ей не на что жить и покупать лекарства. У Ольги и ее старенькой мамы — большие долги, а живут они на две пенсии», — рассказывают организаторы благотворительной акции.

Сбор денег на операцию Ольге Гусевой завершился в феврале на сайте miloserdie.ru, собрали 120 тысяч рублей. В прошлом профессиональная пловчиха, она перенесла в молодости неудачную операцию после спортивной травмы и стала инвалидом, а позже попала в автомобильную аварию вместе со своим отцом. Отец умер, а женщина прошла через еще несколько операций, передвигалась на костылях, а в начале этого года, в возрасте 56 лет, получила перелом бедра с угрозой остаться лежачей до конца жизни. Но операция состоялась, и теперь есть надежда.

«Ольге мы помогали обратиться в „Милосердие“, собирали на операцию, а теперь у нее большая задолженность перед знакомыми и соседями (доход семьи — лишь две пенсии). Она неоднократно оплачивала платную скорую, — бесплатная скорая не предусмотрена для лежачих пациентов с большим весом, — а также обследования, рентгены, анализы и всё прочее, что приходилось делать на дому. После операции ей нельзя вставать еще минимум 2.5 месяца, предстоит еще одна операция по замене ортеза, врачи дали список дорогостоящих лекарств, — рассказала Zelenograd.ru Валерия Гречина, одна из организаторов акции. — Мы хотим помочь ей расплатиться хотя бы с частью долгов и купить лекарства».

На ярмарки принимаются изделия ручной работы и постная выпечка. Готовить их будут и сами участники группы помощи — волонтеры вместе с детьми из ЦПСиД «Зеленоград» делают для ярмарки закладки.

Все желающие могут присоединиться: передать изделия на ярмарку можно в любое время (принести в храм и передать охраннику), выпечку лучше приносить в день ярмарки. Контакты организаторов: 8(926)124-7560, Валерия Гречина и Елена Хриткина ВКонтакте.