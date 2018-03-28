Есть договоренность, что каток на площади Юности будет работать до окончания пасхального фестиваля, то есть до 15 апреля, сообщила зеленоградская администрация. А если будут высокие плюсовые температуры, каток закроют, но разберут только после завершения фестиваля, чтобы не мешать посетителям. Пока что МЧС предупреждает о потеплении до +5 градусов к 31 марта, а синоптики в предварительном двухнедельном прогнозе обещают не выше плюс 4 днем и около нуля ночью.

Искусственный лед заливают с 2012 года по решению правительства Москвы. Такие катки рассчитаны на плюсовую температуру и могут работать с ноября по апрель (до +10-12С). Фактически же ледовые площадки открывают и закрывают по погоде, дожидаясь хотя бы нулевой стабильной температуры и отсутствия дождя (в том числе ледяного), чтобы гарантированно наморозить лёд. Из-за дождя и солнца — даже при небольшой плюсовой температуры — катки закрывают, поскольку лёд начинает разрушаться.

Каток на площади Юности открыли в конце декабря. Он пользуется популярностью, в частности, из-за того, что сюда гарантированно не пустят хоккеистов. Они приходят на другие катки с искусственным льдом — в 4, 9, 11, 20 микрорайонах и на Озерной аллее. Формальный запрет выхода на лед людей с клюшками есть только на катке у корпуса 901, а на Озерной для них даже выделили отдельное время. Конфликты между пришедшими покататься на коньках жителями (часто с детьми) и играющими там же в хоккей никто решить не может — жителям предлагают договариваться между собой. Летом катки с искусственным льдом становятся обычными спортплощадками.