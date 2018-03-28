Несовершеннолетний Дмитрий Михайлов пропал в воскресенье, 25 марта. Шестнадцатилетний подросток отправился из дома в «Зеленопарк» и не вернулся.

Приметы. Славянской внешности, на вид 16—18 лет. Рост 176—177 см, худощавое телосложение. Короткие светло-русые волосы.

Одежда. Был одет в темно-серую куртку с капюшоном, под ней — черно-белый свитер. Синие джинсы и черные спортивные ботинки.

С собой у подростка были красно-синий рюкзак, паспорт, мобильный телефон Nokia 105.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, сообщите по телефонам: 8-4962-62-51-31 (отдел уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому району); 8-495-994-15-70, 8-495-994-15-15 (дежурная часть) или 112. Также можно позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8-800-700-54-52.