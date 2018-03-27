Траурную акцию инициировали в сообществе автолюбителей Зеленограда ВКонтакте. «Призываем подписчиков прийти сегодня, 27 марта, с 21:00 до 21:30 часов в парк Победы к импровизированному мемориалу, поставить свечку, лампаду и положить цветы, игрушки в память о тех, кто уже не вернется» , — написала администрация группы.

Место сбора — большая автостоянка ближе к фонтанам.

В комментариях обсуждают продолжение акции памяти в среду, 28 марта — этот день объявлен днём национального траура по погибшим.

Пожар произошел в воскресенье, 25 марта, в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе много детей — очаг возгорания находился на верхнем этаже, рядом с кинотеатром и детскими игровыми зонами. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом, сообщает РИА «Новости». По версии следствия, к пожару могло привести замыкание электричества или поджог.

Помочь пострадавшим при пожаре в Кемерово и их родственникам можно, поучаствовав в денежном сборе: перечислить деньги в отдел благотворительности Кемеровской епархии РПЦ, присоединиться к сбору денег администрации города Новокузнецка и «Российского Красного Креста» (или его Кемеровского отделения).