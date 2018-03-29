— Сейчас много предложений и вариантов детского отдыха. В чем особенность лагеря «Жемчужный берег»?

— Прежде всего, это зеленоградский лагерь, с 1991 года он принадлежит ПАО «Микрон». С огромным удовольствием принимаем своих зеленоградцев, а в лагере есть даже герб нашего города.

«Жемчужный берег» — единственный лагерь в Крыму, который получает субсидию из бюджета правительства Москвы на проведение детской летней оздоровительной кампании. Это напрямую связано с тем, что лагерь «микроновский». Он включен в сеть лагерей Московской Федерации профсоюзов.Руководство предприятия всячески поддерживает, развивает и улучшает детский лагерь. В сентябре наш центр отдыха работает как пансионат и принимает на отдых детей сотрудников зеленоградских предприятий микроэлектроники.



Таких ведомственных детских лагерей сейчас осталось очень мало, а в Зеленограде он единственный. Путевки же могут купить все желающие, а если родители работают в московских организациях, они могут получить субсидию на оплату путевки. Она выделяется Московской федерацией профсоюзов.



— Когда начинается заезд в лагерь, сколько смен будет этим летом?

— Первая смена начинается с 1 июня, а всего их будет четыре — по 21 день каждая. График смен: 1- 21 июня, 24 июня — 14 июля, 17 июля — 6 августа, 9 — 29 августа.



Из Москвы (аэропорты Внуково или Шереметьево) дети летят с сопровождающими в Симферополь, в аэропорте их встречают и везут в Гурзуф на специально заказанных комфортабельных автобусах с кондиционерами. Автобусы сопровождает экипаж ГИБДД.



— Как устроена территория лагеря?

— Он находится в благоустроенном парковом месте, рядом море, горы и прекрасные виды. У нас отдельный галечный пляж. На территории расположены пять спальных корпусов, летний кинозал, библиотека, спортивные площадки, четыре помещения для кружков, медпункт, костровая площадь, видеозал, камера хранения, столовая. В комнатах на 5-6 человек есть все необходимое. Туалеты и душевые расположены в каждом корпусе — на этаже или в комнате. Есть и отдельный банно-оздоровительный комплекс.



Территория лагеря полностью огорожена и оборудована видеокамерами.