Целебный воздух, великолепная природа, купания в море, чистый пляж, познавательные и развлекательные программы, новые друзья и интересное общение — всё это предлагает детский центр отдыха «Жемчужный берег» в Крыму. Он расположен в Гурзуфе — одном из самых живописных крымских мест, причем рядом со старинным парком и в стороне от туристов. Уже сейчас можно приобрести путевки. Подробно об отдыхе детей рассказала начальник отдела продаж путевок ДЦО «Жемчужный берег» Карина Крыловецкая.
— Сейчас много предложений и вариантов детского отдыха. В чем особенность лагеря «Жемчужный берег»?
— Прежде всего, это зеленоградский лагерь, с 1991 года он принадлежит ПАО «Микрон». С огромным удовольствием принимаем своих зеленоградцев, а в лагере есть даже герб нашего города.
«Жемчужный берег» — единственный лагерь в Крыму, который получает субсидию из бюджета правительства Москвы на проведение детской летней оздоровительной кампании. Это напрямую связано с тем, что лагерь «микроновский». Он включен в сеть лагерей Московской Федерации профсоюзов.Руководство предприятия всячески поддерживает, развивает и улучшает детский лагерь. В сентябре наш центр отдыха работает как пансионат и принимает на отдых детей сотрудников зеленоградских предприятий микроэлектроники.
Таких ведомственных детских лагерей сейчас осталось очень мало, а в Зеленограде он единственный. Путевки же могут купить все желающие, а если родители работают в московских организациях, они могут получить субсидию на оплату путевки. Она выделяется Московской федерацией профсоюзов.
— Когда начинается заезд в лагерь, сколько смен будет этим летом?
— Первая смена начинается с 1 июня, а всего их будет четыре — по 21 день каждая. График смен: 1- 21 июня, 24 июня — 14 июля, 17 июля — 6 августа, 9 — 29 августа.
Из Москвы (аэропорты Внуково или Шереметьево) дети летят с сопровождающими в Симферополь, в аэропорте их встречают и везут в Гурзуф на специально заказанных комфортабельных автобусах с кондиционерами. Автобусы сопровождает экипаж ГИБДД.
— Как устроена территория лагеря?
— Он находится в благоустроенном парковом месте, рядом море, горы и прекрасные виды. У нас отдельный галечный пляж. На территории расположены пять спальных корпусов, летний кинозал, библиотека, спортивные площадки, четыре помещения для кружков, медпункт, костровая площадь, видеозал, камера хранения, столовая. В комнатах на 5-6 человек есть все необходимое. Туалеты и душевые расположены в каждом корпусе — на этаже или в комнате. Есть и отдельный банно-оздоровительный комплекс.
Территория лагеря полностью огорожена и оборудована видеокамерами.
— Что входит в программу пребывания?
— Она обширна и многообразна. Прежде всего, это ежедневная культурно-развлекательная программа, конкурсы, дискотеки, спортивные соревнования. В лагере существуют замечательные традиции песенно-танцевальных конкурсов, спартакиада, конкурс красавиц «Мисс Жемчужина», культурно-исторический славянский праздник «Ивана Купала», квесты, День Нептуна. 6 июня мы отмечаем день рождения Пушкина инсценировками и стихами, а 12-го проходит красочный праздник, посвященный Дню России.
Каждый день — спортивные встречи по футболу, баскетболу, пионерболу, соревнования по шашкам, шахматам, настольному теннису, бадминтону, плаванию, игры и конкурсы.
И, конечно же, автобусные экскурсии по прекрасным местам Крыма: Воронцовский и Массандровский дворцы, Поляна сказок, зооуголок, Никитский ботанический сад. Кроме того, морские прогулки на катере, прогулки по Гурзуфу, парку санатория «Гурзуфский».
Кстати, именно через этот парк с упоительными ароматами кипарисов, можжевельникаи эвкалипта дети идут на свой пляж. Парк закрытый — только для ведомственного санатория и нашего лагеря. Это поистине волшебное и очень целебное место.
На пляже — зонтики от солнца, кабинки для переодевания, медпункт и питьевая вода. Купаемся два раза в день, если погода позволяет. Естественно, начиная с небольшого времени и в присутствии опытных инструкторов по плаванию. Время купания постепенно увеличивается, то есть дети проводят все больше времени в воде.
Родители могут не волноваться: дети под присмотром и в море, и на суше, и вообще 24 часа — все время пребывания в лагере.
— А чем кормят детей?
— У нас пятиразовое питание — завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Меню вкусное и разнообразное: свежие овощи, мясо, рыба, молочные изделия и, конечно, фрукты. В течение лета проводим кулинарные праздники, Дни сладкоежек и Дни именинников.
— Можно ли обговорить заранее нюансы питания ребенка — например, аллергию на определенные продукты?
— Конечно. Во-первых, это указывается в справках, необходимых для покупки путевки. Во-вторых, родители заполняют анкету, где отдельно спрашивается об аллергии и других индивидуальных особенностях ребенка. Эти анкеты передаются не только вожатым, но и медикам. Все подробности о необходимых документах можно посмотреть на нашем сайте.
— Кто работает вожатыми в вашем лагере?
— Это студенты педагогических вузов, проходящие преддипломную практику. Мы заключаем договор с вузами Москвы, Астрахани, Крыма. Вожатые перед приездом проходят определенную педагогическую подготовку, проходят отбор на эту должность. Вожатые приезжают заранее, за несколько дней до начала смены, и наши старшие педагоги-организаторы посвящают их в подробности программы, готовят к работе.
На один отряд — это 20-25 человек — выделяется двое дневные вожатых. Плюс, есть ночные и подменные вожатые.
— Просто образцовый лагерь, получается.
— Он домашний и уютный. Кстати, один раз в лагерь совершенно без предупреждения приехала заместитель председателя правительства РФ Ольга Юрьевна Голодец — просто проездом, по пути в Артек. Она осталась в восхищении, а лагерь показали в ТВ-новостях. А в прошлом году более ста зеленоградцев оздоровлялись у нас от Центра народной помощи «Благовест», которым руководит хорошо знакомая зеленоградцам член Совета Федерации РФ Зинаида Федоровна Драгункина.
Подробности для родителей:
Стоимость путевки и авиаперелета
Как получить субсидию на оплату путевки
Как связаться с лагерем в Крыму
Всю остальную информацию можно уточнить на сайте ДЦО «Жемчужный берег»: http://www.jbereg.ru/
Заказ путевок: «ДЦО «Жемчужный берег»: Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1, офис 1012.
Телефон: 8 (495) 229-71-35
zakaz@jbereg.ru
Все организационные вопросы детского отдыха можно уточнить у старшего педагога-организатора Натальи Владимировны Липа: 8(978)761-53-66.
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