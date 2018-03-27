Астрономия стала первым предметом, по которому прошёл финал Всероссийской олимпиады школьников 2018 года — он завершился 25 марта в Волгограде. Участвовали 188 школьников из 42 регионов страны, Москву представляли 38 ребят, 27 из них вернулись домой с наградами, сообщает сайт vos.olimpiada.ru.

Принимал финалистов Волгоградский госуниверситет. Финал состоял из трех туров — теоретического, практического и блиц теста, каждый из которых проходил в отдельный день. На шесть заданий теоретического тура отвели пять часов. Среди них были задачи на определение звёздных координат и астрономические расчёты, фотометрию телескопа и оптимальную траекторию космической миссии, физику черных дыр и поиск планеты, аналогичной Земле, у других звёзд при помощи спектрографа.

На практическом туре участники выполняли еще по три задания по картам звёздного неба, показаниям телескопов и, к примеру, обычной фотографии столба «45 градусов северной широты» и его тени — требовалось определить время съемки. Блиц-тур занял один час, за который предложено было решить четыре задачи.