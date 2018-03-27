Одиннадцатиклассник школ 853 Ален Коспанов и девятиклассница школы 1557 Мария Алиен вошли в число призёров Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Для обоих школьников это не первые медали олимпиады — Мария отличилась в финале по астрономии и в прошлом году, а Ален два года подряд был победителем «Всероса» по географии.
Астрономия стала первым предметом, по которому прошёл финал Всероссийской олимпиады школьников 2018 года — он завершился 25 марта в Волгограде. Участвовали 188 школьников из 42 регионов страны, Москву представляли 38 ребят, 27 из них вернулись домой с наградами, сообщает сайт vos.olimpiada.ru.
Принимал финалистов Волгоградский госуниверситет. Финал состоял из трех туров — теоретического, практического и блиц теста, каждый из которых проходил в отдельный день. На шесть заданий теоретического тура отвели пять часов. Среди них были задачи на определение звёздных координат и астрономические расчёты, фотометрию телескопа и оптимальную траекторию космической миссии, физику черных дыр и поиск планеты, аналогичной Земле, у других звёзд при помощи спектрографа.
На практическом туре участники выполняли еще по три задания по картам звёздного неба, показаниям телескопов и, к примеру, обычной фотографии столба «45 градусов северной широты» и его тени — требовалось определить время съемки. Блиц-тур занял один час, за который предложено было решить четыре задачи.
Мария Алиен и в прошлом году, еще учась в восьмом классе, была призером финала Всероссийской олимпиады по астрономии. «Маша занимается в кружке астрономии лицея у Андрея Михайловича Татарникова» , — рассказывал Zelenograd.ru классный руководитель девушки Антон Липченко. Мария увлечена физикой, астрономией и математикой. В этом учебном году она завоевала серебряную медаль 5-й международной олимпиады по экспериментальной физике IEPhO-2017, проходившей в Беларуси. А в декабре 2016 года удостоилась премии «Грант Правительства Москвы в сфере образования», как призёр Московской олимпиады школьников по математике и победитель Московской олимпиады школьников по астрономии.
Ален Коспанов год назад стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по географии, два года назад также был в числе её победителей.
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