МИЭТ приглашает абитуриентов и их родителей на весенний день открытых дверей в воскресенье, 1 апреля (10:00—14:00) — познакомиться с направлениями подготовки в вузе, получить информацию о правилах приёма в 2018 году и ответы на все вопросы, пройти с экскурсиями по кафедрам, аудиториям и научным лабораториям. Гостей ждут с 9:30.

Основной площадкой мероприятия станет первый корпус МИЭТ. Здесь пройдёт выставка-презентация направлений подготовки, а также научных достижений выпускающих кафедр, отправятся экскурсии по университету, будет открыта запись на экспресс-курсы для подготовки к ЕГЭ.

Встреча с руководством вуза и приемной комиссией пройдет в актовом зале ДК МИЭТ.

На дне открытых дверей будет также представлена подробная информация об учебном военном центре МИЭТ, военной кафедре и общежитии.

Для абитуриентов у зеленоградского вуза есть специальный сайт abiturient.ru и группа ВКонтакте. В 2018 году МИЭТ примет 711 студентов на бюджетные места обучения по программам бакалавриата.

До 10 апреля проходит онлайн-олимпиада РИТМ МИЭТ для школьников по 11 секциям (предметам), до 8 апреля принимают заявки на ежегодную научно-практическую конференцию «Творчество юных», которая состоится 15 апреля. Участие в этих бесплатных мероприятиях может принести до 8-10 дополнительных баллов поступающим в МИЭТ.