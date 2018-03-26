

О том, что власти в очередной раз решили улучшить жизнь пешеходам на Центральном и Панфиловском проспектах с помощью специалистов на организации дорожного движения, стало известно еще в прошлом году, когда ЦОДД объявил конкурс на разработку концепции развития двух зеленоградских магистралей. Контракт заключили с ООО «Студия транспортного проектирования». Проект сейчас должен быть готов. Один из сотрудников этой компании еще в феврале говорил, что «держал в руках картинку проекта — на радость жителей и горе урбанистов не совсем ущемили автомобилистов, зато „зебр“ еще накидали, где нужно, по-моему достойно». 69 процентов участников опроса Zelenograd.ru ответили, что тротуар вдоль Центрального проспекта нужно сделать полностью пешеходным.



На пешеходной аллее Центрального проспекта со стороны 3 микрорайона в этом году запланировано поставить дополнительное освещение. Кроме того, в прошлом году префектура анонсировала масштабное благоустройство дендропарка на берегу городского пруда, опять-таки по программе «Моя улица» , — устройство набережной, прогулочной зоны, замена дорожек.



Точный список улиц, которые будут благоустраивать (что подразумевает и изменения в транспортно-пешеходных потоках) по программе «Моя улица» столичные власти обещали обнародовать еще в октябре. Однако до сих пор он не опубликован. Вместо этого мэрия обещает голосование за каждый объект благоустройства на портале «Активный гражданин».