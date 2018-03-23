Третья подряд кофейня в одном и том же месте — новое заведение «Не.Спать» в ТЦ «Столица» (23 микрорайон) — открылось недавно, в начале марта. Маленькое помещение с витриной, внушительной кофемашиной и парой-тройкой посадочных мест находится на первом этаже, возле «Перекрёстка». Тут удобно взять кофе с собой или прямо на месте быстро перекусить десертами после посещения магазинов.

В кофейне побывала корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Шокурова, продегустировала кофе с пирожными и расспросила хозяев о «кухне» проекта.