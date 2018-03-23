Третья подряд кофейня в одном и том же месте — новое заведение «Не.Спать» в ТЦ «Столица» (23 микрорайон) — открылось недавно, в начале марта. Маленькое помещение с витриной, внушительной кофемашиной и парой-тройкой посадочных мест находится на первом этаже, возле «Перекрёстка». Тут удобно взять кофе с собой или прямо на месте быстро перекусить десертами после посещения магазинов.
В кофейне побывала корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Шокурова, продегустировала кофе с пирожными и расспросила хозяев о «кухне» проекта.
Десерты свежие, готовят их в том же здании. «Не.Спать» делит кухню с дружественной компанией Green Line — сервис по доставке еды на дом готовит ночью, а десерты для кофейни выпекают днём. Кроме того, в кофейне можно заказать целый торт, приготовленный и оформленный индивидуально «под заказчика». Но доставки пока нет, забирать торт придётся самостоятельно.
В меню мини-кофейни как классические пирожные — «картошка» (65 рублей) или «медовик» (90 рублей), — так и авторские. Есть антагонист «медовика» — «Не медовик» (100 рублей, рецепт оставили тайной) или муссовый десерт «Не.Спать» (190 рублей). Есть пирожки, круассаны, а также снэки от Green Line — конфеты, батончики, мюсли. Каждый день какой-либо десерт можно продегустировать бесплатно.
Ну и, конечно, кофе. Очень вкусный капучино (100 рублей), как и другие виды кофе с добавлением молока или сливок, делается из стопроцентной арабики. Кофе без молока, такой, как эспрессо (50 рублей) или американо (60 рублей), делают из смеси арабики с робустой. Девушка-бариста рассказала, что это нужно для урегулирования вкуса напитка — чистая арабика кислит, робуста, содержащая большее количество кофеина, добавляет горчинку и даёт более плотную кофейную пенку (крема). Есть фирменный кофе с незамысловатым названием «Не.Спать», а также разные чаи, какао и горячий шоколад.
Руководитель проекта Екатерина рассказала, что они не боятся повторения судьбы предыдущих трёх кофеен, которые в этой точке не выжили. «Не.Спать» отличается от предшественников качеством напитков и десертов. В заведении не стали следовать традициям многих кофеен и выставлять на напитки заоблачные цены. Например, капучино в кофейне стоит 100 рублей за 300 грамм, а капучино в «Макдональдсе», находящемся в том же знании — 99 рублей за тот же объём.
Но захватить кофе утром, по дороге на работу, не получится, время работы кофейни — с 10 утра до 22 вечера.
В «Не.Спать» есть Wi-Fi, но нет розеток для подзарядки. Ближе с кофейней можно познакомиться в соцсетях: Facebook и Instagram.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !