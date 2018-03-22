МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Компания «Никор» приглашает посетить свой стенд на выставке «Весна-Красота» 22.03.2018 Компания «Никор» Реклама

Дорогие друзья, приглашаем вас на выставку «Весна-Красота» 24 марта в ДК Зеленоград.

На выставочном стенде Группы Компаний «НИКОР» вы сможете:

Врач стоматолог-гигиенист Дребышевская Наталья проведет консультации по гигиене, здоровью полости рта, отбеливанию, а так же по индивидуальному подбору средств по уходу за полостью рта.

Наши высококвалифицированные специалисты расскажут Вам о новейших тенденциях и возможностях в сфере красоты, эстетической стоматологии и лазерной косметологии!

Также на нашем стенде пройдет презентация на тему: Лазеры Никор — уникальная возможность быстрого решения эстетических проблем!

Рассказывает врач -косметолог, специалист по деструктивным методам в дерматокосметологии и лазерной медицине Климкина Ольга Константиновна!

Только для вас в 13.30 на главной сцене пройдет мастер-класс ведущего стилиста-визажиста салона красоты «Никор» — Бутыриной Алены! Все секреты создания модной коктейльной укладки и макияжа! В программе «текстурный хвост», «голливудская волна», «color make up»!

Приходите к нам! Весна — время пробуждения в природе, время обновления Вашего образа!

Вас ждет теплая атмосфера, интересное общение, угощения и розыгрыш подарочного сертификата на 3000 рублей!

Выставка «Весна — Красота» — это знакомство с новыми технологиями в сфере красоты и здоровья от группы компаний «Никор»!

Мы рады вам так же всегда в Салоне красоты «Никор», корпус 1204

+7 (499)731-59-68, +7 (499)731-16-85

nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon

https://vk.com/nikormed

https://vk.com/zelnikor

https://vk.com/nikorsalon

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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