Дорогие друзья, приглашаем вас на выставку «Весна-Красота» 24 марта в ДК Зеленоград.
На выставочном стенде Группы Компаний «НИКОР» вы сможете:
- Пройти бесплатную аппаратную диагностику волос и кожи головы.
- Получить профессиональную консультацию стилиста по волосам, мастера маникюра и педикюра, врача косметолога-дерматовенеролога.
Врач стоматолог-гигиенист Дребышевская Наталья проведет консультации по гигиене, здоровью полости рта, отбеливанию, а так же по индивидуальному подбору средств по уходу за полостью рта.
Наши высококвалифицированные специалисты расскажут Вам о новейших тенденциях и возможностях в сфере красоты, эстетической стоматологии и лазерной косметологии!
Также на нашем стенде пройдет презентация на тему: Лазеры Никор — уникальная возможность быстрого решения эстетических проблем!
Рассказывает врач -косметолог, специалист по деструктивным методам в дерматокосметологии и лазерной медицине Климкина Ольга Константиновна!
Только для вас в 13.30 на главной сцене пройдет мастер-класс ведущего стилиста-визажиста салона красоты «Никор» — Бутыриной Алены! Все секреты создания модной коктейльной укладки и макияжа! В программе «текстурный хвост», «голливудская волна», «color make up»!
Приходите к нам! Весна — время пробуждения в природе, время обновления Вашего образа!
Вас ждет теплая атмосфера, интересное общение, угощения и розыгрыш подарочного сертификата на 3000 рублей!
Выставка «Весна — Красота» — это знакомство с новыми технологиями в сфере красоты и здоровья от группы компаний «Никор»!
Мы рады вам так же всегда в Салоне красоты «Никор», корпус 1204
+7 (499)731-59-68, +7 (499)731-16-85
nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon
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