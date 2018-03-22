Врач стоматолог-гигиенист Дребышевская Наталья проведет консультации по гигиене, здоровью полости рта, отбеливанию, а так же по индивидуальному подбору средств по уходу за полостью рта.

Наши высококвалифицированные специалисты расскажут Вам о новейших тенденциях и возможностях в сфере красоты, эстетической стоматологии и лазерной косметологии!

Также на нашем стенде пройдет презентация на тему: Лазеры Никор — уникальная возможность быстрого решения эстетических проблем!