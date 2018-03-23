Магазин легендарного бренда Tommy Hilfiger в «Меге» порадует любителей американской моды — он открылся неподалёку от универмага «Стокманн» напротив магазина Diva, между Yota и Timberland. Марка воплощает основные черты американской классики и предлагает свежий взгляд на классические модели. В фирменном бутике представлены базовые коллекции для мужчин и женщин, линейки Tommy Jeans, TommyXGigi и Hilfiger Collection. В ассортименте — большой выбор джинсовой одежды, аксессуаров, обуви, парфюмерии, солнцезащитных очков, часов и товаров для дома. Tommy Hilfiger позиционируется как признанный мировой бренд, он представлен более чем в 90 странах мира и насчитывающим более 1200 розничных магазинов .

Гурманов в «Меге» ждёт новое кафе — бургерная #FARШ от Novikov Group и агрохолдинга «Мираторг». Она открылась в зоне фудкора между рестораном Pancho и кафе Kabuki. По словам производителей, все ингредиенты для бургеров готовят на кухне #FARША, а булки выпекаются по золотому стандарту — 13 сантиметров. Фарш для бургеров делается из мраморной говядины Black Angus из Брянской области. Помимо картофельной царь-булки в меню есть салаты, крылья, стрипсы и десерты. В баре — домашние лимонады и морсы, молочные коктейли. Бургеры в #FARШе стоят от 280 до 510 рублей, салаты 150-220 рублей, напитки от 150 рублей.

С 14 марта по 15 апреля в «Центре культуры» «Меги» — на первом этаже рядом с эскалатором и зоной букроссинга — проходит выставка живописи народного художника России Виктора Шилова. В экспозиции представлены натюрморты, пейзажи и портреты. «Его натюрморты и пейзажи широко известны и являются частью самых престижных коллекций. Но особое место в творчестве Виктора отведено работе с портретами. Миссией художника стало возрождение и продолжение лучших традиций русской портретной школы» , — сообщается в анонсе выставки. Виктор Шилов широко известен сериями портретов «Маршалы Победы», «Патриархи Московские и всея Руси» и галереей портретов Президентов Российской Академии Художеств. Часы работы выставки: с 12:00 до 22:00, вход свободный.