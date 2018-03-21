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Двух зеленоградцев разыскивают за терроризм 21.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух зеленоградцев и объявил их в федеральный розыск. Несколько лет назад двое зеленоградцев решили стать активными членами международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории России, сообщили в СК. Оба покинули страну и вступили в ряды ИГ для участия в боевых действиях.

По версии следствия, один, которому на данный момент 32 года, принял такое решение не позднее ноября 2014-го, второй, сейчас ему 35 лет, — не позднее октября 2015-го. Следственный комитет не уточняет, знакомы ли мужчины друг с другом.

Им инкриминируют преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), максимальное наказание по которой составляет до двадцати лет лишения свободы.

В декабре 2017 года Зеленоградский суд заочно арестовал 29-летнюю местную жительницу Юлию Котик, что позволило объявить ее в международный розыск, сообщал «Интерфакс». Зеленоградку обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК) и в возбуждении ненависти и вражды, а равно в унижении человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282).

По информации «МК», в 2015 году женщина с тремя детьми уехала сначала в Турцию, а затем в Сирию к своему жениху-мусульманину, связанному с ИГ. Находясь в Сирии, женщина занялась вербовкой своих знакомых через Интернет. Оттуда же писала письма сестре и подруге, а также размещала тексты экстремистского характера на своей странице в одной из социальных сетей

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