Тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили под окнами корпуса 1407 во вторник, 20 марта, около 9:30 утра, сообщили в полиции. С места происшествия погибшего увезли около часа дня.
Очевидцы рассказывают, что покойный, 80-летний зеленоградец, жил во втором подъезде на девятом этаже. Рядом с телом на снегу лежал томик Акунина «Любовница смерти» и заоконный термометр. Вокруг головы — кровь. По описанию соседей, мужчина был без шапки, в теплой рубашке и куртке от спортивного костюма.
Еще два человека погибли из-за падения с высоты на предыдущей неделе.
16 марта 38-летний мужчина упал с балкона восьмого этажа корпуса 1824 на крышу одноэтажной пристройки, где раньше располагался торговый дом «Зеленоград». За несколько дней до этого, 12 марта, из окна 14-го этажа в корпусе 519 выпала женщина и погибла, упав на козырек подъезда.
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