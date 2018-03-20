Тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили под окнами корпуса 1407 во вторник, 20 марта, около 9:30 утра, сообщили в полиции. С места происшествия погибшего увезли около часа дня.

Очевидцы рассказывают, что покойный, 80-летний зеленоградец, жил во втором подъезде на девятом этаже. Рядом с телом на снегу лежал томик Акунина «Любовница смерти» и заоконный термометр. Вокруг головы — кровь. По описанию соседей, мужчина был без шапки, в теплой рубашке и куртке от спортивного костюма.