Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Пожилой мужчина выпал из окна дома в 14-м микрорайоне. Это третья подобная трагедия за последние дни 20.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили под окнами корпуса 1407 во вторник, 20 марта, около 9:30 утра, сообщили в полиции. С места происшествия погибшего увезли около часа дня.

Очевидцы рассказывают, что покойный, 80-летний зеленоградец, жил во втором подъезде на девятом этаже. Рядом с телом на снегу лежал томик Акунина «Любовница смерти» и заоконный термометр. Вокруг головы — кровь. По описанию соседей, мужчина был без шапки, в теплой рубашке и куртке от спортивного костюма.

Zelenograd.ru
Zelenograd.ru

Еще два человека погибли из-за падения с высоты на предыдущей неделе.

16 марта 38-летний мужчина упал с балкона восьмого этажа корпуса 1824 на крышу одноэтажной пристройки, где раньше располагался торговый дом «Зеленоград». За несколько дней до этого, 12 марта, из окна 14-го этажа в корпусе 519 выпала женщина и погибла, упав на козырек подъезда.

 Реклама
Каникулы станут незабываемыми, если провести их в «КидБурге» Объявления
Центр дополнительного образования LEGO Education открылся в «Зеленопарке» Объявления
Скидки 15% на всю мебель для кухни Объявления
Сеть детских IT-школ «Кодология» приглашает на занятия по программированию Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама