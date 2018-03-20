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МИЭТ собирается учить китайских студентов по совместным программам бакалавриата в области IT 20.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Меморандум о сотрудничестве подписали ректор МИЭТ Владимир Беспалов и проректор Пекинского университета информационных технологий и наук (BISTU) Gang Chen — вузы планируют открыть совместные образовательные программы бакалавриата. Китайские студенты смогут, отучившись два-три года в Пекине, продолжить обучение в МИЭТе и получить дипломы двух университетов. Для МИЭТа приём иностранных студентов — это и дополнительное финансирование, и фактор повышения рейтинговых показателей и показателей эффективности, прокомментировали в вузе.

Фото: miet.ru

Представители BISTU посетили МИЭТ 14-15 марта. Китайская делегация провела переговоры с руководством Института микроприборов и систем управления, на базе которого будут реализованы совместные образовательные программы по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Управление в технических системах».

«В случае, если программа будет одобрена Министерством образования Китая, первый набор студентов в BISTU проведут в 2019 году. План набора в этом случае будет 100 человек ежегодно, на третьем курсе студенты сами выберут — продолжить обучение в Китае или в МИЭТе» , — рассказал Zelenograd.ru Дмитрий Коваленко, проректор МИЭТ по международной деятельности и работе с молодежью.

Пока речь идёт об обучении в Зеленограде китайских студентов — «Возможности для наших студентов будем обсуждать позднее», отметил Коваленко. В будущем планируются и совместные научные проекты, и обмены преподавателями.

Для МИЭТа количество иностранных студентов — это показатель эффективности деятельности: плановые показатели по набору иностранных студентов в ведущие российские вузы растут ежегодно и достаточно активно, комментируют в университете. Кроме того, это и источник дополнительного финансирования, и важный показатель во всех российских и международных рейтингах вузов.

Пекинский университет информационных технологий и наук — один из сильнейших пекинских вузов, лидер в области технологий и разработок в Китае, как сообщает МИЭТ. Около 15 тысяч студентов учатся по более чем 30 специальностям, от электроники и вычислительной техники до экономики и промышленного дизайна. BISTU поддерживает отношения и реализует совместные образовательные программы с более чем 40 университетами США, Германии, Великобритании, Франции, регионов Гонконга, Тайваня и Макао.

Начало сотрудничеству BISTU и МИЭТа положил прошлогодний визит в университет Дмитрия Коваленко, во время которого были достигнуты предварительные договоренности. Сотрудничество проходит при посредничестве Российско-китайский Фонда развития культуры, образования и науки.

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