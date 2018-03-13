МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Праздник весны и красоты в Салоне «Никор» 13.03.2018 Салон красоты «Никор» Реклама

6 марта в салоне «Никор» прошел День Весны и Красоты!

Бесплатная диагностика кожи лица на ультрасовременном аппарате от французской компании Academie, консультации наших врачей-косметологов, красивые улыбки и доброжелательность администраторов ждали всех гостей в этот замечательный день!

Праздник получился динамичным и очень позитивным! Шампанское, цветы, море улыбок салон подарил нашим самым красивым и дорогим женщинам!

А сколько приятных слов и положительных отзывов получили мастера и сотрудники компании от клиентов в этот день в свой адрес! Спасибо всем, кто заходил к нам в гости в этот день!

И в честь наступления долгожданной весны «Никор» будет радовать еще целый месяц подарками и скидками на уходовые процедуры для лица и тела Academie!

Запись по тел. +7( 499) 731-59-68, +7( 499) 731-16-85
Зеленоград, корпус 1204

Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях

www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon

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