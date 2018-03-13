А сколько приятных слов и положительных отзывов получили мастера и сотрудники компании от клиентов в этот день в свой адрес! Спасибо всем, кто заходил к нам в гости в этот день!

И в честь наступления долгожданной весны «Никор» будет радовать еще целый месяц подарками и скидками на уходовые процедуры для лица и тела Academie!

Запись по тел. +7( 499) 731-59-68, +7( 499) 731-16-85

Зеленоград, корпус 1204

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