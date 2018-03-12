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Сотрудник «Жилищника» украл со стройки кабель на 2,7 миллиона рублей 12.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Три кабельные бухты исчезли с неохраняемой стройки. О краже стройматериала на сумму 2,7 миллиона рублей в полицию сообщил представитель пострадавшей компании.

Утром 10 марта сотрудники уголовного розыска задержали вора на улице Андреевка в Зеленограде. Им оказался 34-летний мужчина, не проживающий в Зеленограде, но здесь работающий. По информации агентства «Москва», он трудился на «Жилищник района Крюково». В организации эти сведения опровергают. «Человек, совершивший хищение, никогда не являлся сотрудником „Жилищника района Крюково“» , — сказали Zelenograd.ru в администрации учреждения. Также, по утверждению источника, мужчина совершил хищение на автомобиле с тульскими номерами.

Изобличенный задержанный чистосердечно признался в содеянном и отпущен под подписку о невыезде. Как сообщили Zelenograd.ru в полиции, сумма ущерба, названная заявителем, уточняется.

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