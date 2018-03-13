«Единственное, что от вас потребуется — желание играть, выигрывать или просто весело проводить время, желание сделать свои первые шаги в настольном мире. Новичков у нас всегда встречают с радостью, но, возможно, вы будете не таким уж и новичком, встретив пару-тройку ваших знакомых» , — рассказывает Дмитрий Каштанов.

Аудитория игротек — молодежь и взрослые с 16 до 40 лет, можно и старше, тут ограничений нет. В основном приходят студенты.

Настольные игры рассчитаны на возраст 16+. Есть игры для больших компаний с правилами, которые легко объяснить за 3-5 минут, есть игры и для трёх-четырёх человек, «чтобы засесть на несколько часов в поисках приключений, сокровищ, уничтожая врагов и проходя этап за этапом». Кому-то уже знакомы распространённые «Мафия», «Колонизаторы» или «Каркассон», другие игры клуба даже не продаются в России. Ценители ККИ (коллекционных карточных игр), DnD (Dungeons&Dragons, «Подземелья и Драконы») и других похожих игр тоже найдут себе компанию.



Иногда клуб совершает вылазки в анти-кафе или на фестивалях. Обо всех встречах заранее сообщают в группе «Зеленоградские посиделки (настольные игры)» ВКонтакте.