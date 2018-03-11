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Пропал 66-летний житель Андреевки Владимир Потемкин. Помогите найти 11.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Владимир Потемкин вышел из дома в Андреевке в понедельник, 5 марта, около часа дня. Известно, что он направлялся в Поваровку на общественном транспорте (электричка или маршрутка). С тех пор о мужчине никаких известий: на связь он не выходил, а мобильный не отвечает.

Приметы. Мужчине 66 лет. Рост 168 см, телосложение плотное. Тёмно-русые волосы, карие глаза, усы с сединой.

Одежда. Был в синих джинсах, черной куртке с капюшоном, темно-серой вязаной шапке и черных ботинках.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем и его местонахождении, просят сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 либо на пульт 112.

Также нужна помощь добровольцев.

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