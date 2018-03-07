Пришло время обновить интерьер и добавить в него красок весны! И мы вам в этом поможем! Приходите в гипермаркет мебели СТОЛПЛИТ ХОУМ и заказывайте мебель со СКИДКОЙ от 20% до 70% только с 8 по 11 марта!

Ждем Вас по адресу: г. Химки, мкрн. Сходня, 6-км Новосходненского ш., ТЦ «ИДЕЯ мебель» ежедневно с 10.00 до 22.00.

Подробности по телефону: +7 (495) 739-36-40

Приятных покупок!