МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Столплит Хоум поздравляет с 8 марта и дарит скидку от 20% до 70% на мебель 07.03.2018 Столплит Хоум Реклама

Милые женщины! В это прекрасный весенний день хотим поздравить вас с праздником и пожелать крепкого здоровья, исполнения желаний и домашнего уюта!

Пришло время обновить интерьер и добавить в него красок весны! И мы вам в этом поможем! Приходите в гипермаркет мебели СТОЛПЛИТ ХОУМ и заказывайте мебель со СКИДКОЙ от 20% до 70% только с 8 по 11 марта!

Ждем Вас по адресу: г. Химки, мкрн. Сходня, 6-км Новосходненского ш., ТЦ «ИДЕЯ мебель» ежедневно с 10.00 до 22.00.

Подробности по телефону: +7 (495) 739-36-40

Приятных покупок!

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"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
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