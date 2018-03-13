В субботу, 17 марта, в МИЭТе пройдут научно-популярные лекции «Токсикологический светофор» и «Стартап. Источники финансирования и поддержки разработчиков», а 24 марта — «Системы автоматического управления — прогресс в руках машины?» и «Парадоксы климата: ледниковый период или обжигающий зной?». Лекции читают ведущие инженеры, преподаватели и ученые кафедр зеленоградского вуза. Послушать их могут бесплатно все желающие, пройдя интернет-регистрацию.

Лекцию «Токсикологический светофор» (17 марта, 11:10—12:40, 10-11 классы) прочтёт Елена Севрюкова, д.т.н., профессор Института перспективных материалов и технологий МИЭТ. Тема — биогеохимический цикл кислорода, круговорот воды в природе, который изучают современные экологи, молекулы кислорода, азота и воды. Будет продемонстрирован сценарий развития азотно-кислородной атмосферы, влияние молекул разных цветов на здоровье и жизнь человека, сформулированы первичные правильные привычки.

Лекция «Стартап. Источники финансирования и поддержки разработчиков» (17 марта, 12:30—14:00, 10-11 классы) Дмитрия Литмановича, старшего преподавателя МИЭТ, будет посвящена привлечению финансирования для научно-исследовательских проектов. Лектор расскажет о таких источниках финансирования, как государственные фонды, институты развития, венчурные инвестиционных фонды, краудфандинг и ICO, даст рекомендации по подготовке научно-технических проектов к дальнейшей комерциализации. Дмитрий Литманович сам является автором подобного проекта — технологии Surfancy, превращающей в сенсорный экран любую поверхность, и стартапа по её коммерциализации.

Лекция «Системы автоматического управления — прогресс в руках машины?» (24 марта, 11:00—12:30, 9-11 классы) от Василия Демкина, доцента кафедры систем автоматического управления и контроля — о современных методах, средствах и системах автоматического управления с демонстрацией стендов, характеризующих их современное состояние. «Автоматическое управление не только обеспечивает повышение качества и эффективности функционирования различных объектов, снижение материальных и энергетических затрат, улучшение качества продукции и безопасности производства, но и является принципиальной основой реализации самых грандиозных проектов — от нанотехнологий до освоения космического пространства», сообщает анонс лекции.

На лекции «Парадоксы климата: ледниковый период или обжигающий зной?» (24 марта, 11:10—12:40, 10-11 классы) Елена Севрюкова, д.т.н., профессор Института перспективных материалов и технологий МИЭТ, расскажет о явлениях, формирующих климат, тенденциях его изменения, влиянии состояния природной среды на различные сферы человеческой деятельности. О том, как, скорее всего, изменится климат в недалеком будущем и как это отразится на нашей повседневной жизни.

Записаться на лекции можно на сайте проекта (коллективно или индивидуально, инструкция). Школьники 10-11 классов могут посещать лекторий самостоятельно, ученики 8-9 классов — в сопровождении взрослых (учителей, родителей). Для прохода в учебные корпуса МИЭТа понадобится паспорт.

Телефоны для справок: 8(499)720-8958, 8(499)734-0242, Управление профориентационной работы и довузовской подготовки МИЭТ.

«Университетские субботы» — проект столичного департамента образования и вузов Москвы. Лекторий организован ради популяризации современных научных достижений и расширения кругозора школьников в области технических и естественно-научных дисциплин. Учителя школ могут использовать материал лекций, дополняя уроки по предметам естественно-научного, физико-математического и технического профилей.